Экс-нападающий Динамо: «Реброва уволили по совокупности провалов»

К делам национальной команды всегда приковано максимальное внимание футбольной общественности. Не безразличен к этому и один из легендарных украинских форвардов Валерий Поркуян. Бывший нападающий «Черноморца», киевского «Динамо», «Днепра» и сборной СССР в интервью Sport.ua высказал свои соображения относительно почти трехлетнего периода работы на посту руководителя сборной Сергея Реброва и поделился мнением по поводу оптимальной кандидатуры его преемника.

– По-моему, Реброву нужно найти другое по специфике место работы, – считает Валерий Поркуян. – Ведь период, проведенный им во главе нашей национальной команды, доказал, что он является клубным тренером, а не тренером для сборной. Работая в «Динамо» и зарубежных клубах у него был успех, было все хорошо. А вот с нашей национальной командой Ребров провалился. Ему давали не один шанс, но он ничего так и не смог сделать, ни одним из них не воспользовался. По совокупности всех этих неудач тренера и уволили. Человек должен был за неполные три года что-то показать и продолжать работать дальше, но нет, этого не произошло.

– Как считаете, что именно помешало Сергею Реброву достичь с «сине-желтыми» положительных результатов?

– Мне трудно сказать. А ведь нужно знать все тонкости внутренней «кухни». Наверное, ему нужно было с кем-то посоветоваться, иметь доверенное лицо в своем штабе. Такую себе – вроде советника. Чтобы мог Реброву доказать ошибочность или правильность того или иного мнения. И тогда он мог бы и дальше продолжать стоять у руля сборной. Но все. Хватит.

– Если верить зарубежным СМИ, не исключено, что новым местом работы Реброва может стать греческий «Панатинаикос».

– Возглавив новую команду, ему нужно самому себе доказать возможность оставаться профпригодным. Если он окажется в «Панатинаикосе», то сможет это сделать. Дай Бог, чтобы Реброву повезло. Желаю ему перестроиться. Чтобы не было в его работе так, как недавно.

– Кто, на ваш взгляд, должен возглавить нашу национальную сборную?

– Прежде всего, хочу сказать, что это должен быть наш тренер. Иностранцам нечего здесь делать. Хотя бы потому, что они не могут проникнуться делами главной команды так, как украинский специалист. Вот только нужно знать, из кого именно выбирать. Новый тренер должен обладать опытом, авторитетом и отличаться человеческой порядочностью. А таких людей, чтобы сочетали все эти качества, в нашем футболе единицы. Впрочем, кандидатура Мирона Маркевича, о котором на днях уже приходилось слышать, действительно достойна. Именно он имеет все перечисленные мной качества, к тому же уже имел опыт работы в сборной Украины. Так что с теми, кто видит его как оптимального наставника для «сине-желтых», я полностью согласен. Если не ошибаюсь, то за время его работы в нашей сборной она ни разу не проигрывала. И тот факт, что ему 75 лет, не должен никого смущать. Если кроме профессионального дарования человек имеет силы и желания, то в паспортные данные не стоит заглядывать. Это практика пережитков прошлого, и от нее уже давно нужно избавляться. Тем более, что в мировом футболе много случаев, когда тренеры работали с национальными сборными не только в 75, но и в 76-78 и даже в 80 с лишним. Не так давно случайно увидел в СМИ список возрастных тренеров сборных разных стран, так таких там насчитывалось более полутора десятков человек! И это, повторюсь, руководители не клубов, а именно национальных команд. Среди них такие известные специалисты как Дик Адвокат, Эдуардо Рэя, Алан Тейлор, тот же Мирча Луческу (Царство ему небесное).

– Если выбор УАФ будет в пользу Мирона Маркевича, то на какой срок, на ваш взгляд, может быть заключен контракт?

– Это будет решать президент УАФ Андрей Шевченко и его окружение. Уверен, что они найдут компромиссное решение. По-моему, заключить договор можно было бы, скажем, на три года – с тем, чтобы в этот период вошла подготовка к выступлениям в Лиге наций, отборочном цикле чемпионата Европы 2028 года и, дай Бог, в ее финальной части. А как будет дальше – поживем и увидим. Ввиду результатов тренерской работы в указанный период в УАФ и будут делаться дальнейшие выводы. Все-таки я верю: Маркевич не подведет. Уверен, что этот человек сумеет сплотить нашу сборную и чуть-чуть опустить с небес на землю некоторых охваченных «звездной болезнью» игроков. Мирон Богданович любит футбол, его уважают футболисты и болельщики. Да и Андрей Николаевич, игравший под руководством этого специалиста в 2010-м, надеюсь, тоже.