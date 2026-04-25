Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов Греции. Об этом сообщил журналист Эвангелос Михос.

«Есть информация, что украинский тренер в последние дни находится в Афинах. «Панатинаикос» заинтересован в услугах украинского специалиста из-за возможного прекращения сотрудничества с Рафой Бенитесом.

АЕК и «Олимпиакос» также рассматривает кандидатуру Сергея Реброва. Ожидается, что тренер проведет переговоры о своем назначении. Стороны имеют мало времени, так сезон подходит к концу», – сообщил источник.

«Панатинаикос» является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого – 20 побед в чемпионате, 18 завоёванных Кубков Греции и три Суперкубка Греции.

Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.