Италия11 мая 2026, 09:42 |
2670
3
Решение принято. Нападающему сборной Украины сказали паковать чемоданы
Артем покинет Рим
11 мая 2026, 09:42 |
2670
В «Роме» готовят масштабную перестройку состава после ухода Клаудио Раньери.
По имеющейся информации, клуб может расстаться сразу с несколькими игроками. Среди потенциальных кандидатов на уход – Анхелиньо, Эван Ндика и Маню Коне.
В то же время уже решен вопрос об уходе других футболистов: команду покинут Эван Фергюсон, Артем Довбик, Костас Цимикас и Стефан Эль-Шаарави.
Параллельно руководство «волков» планирует сохранить ключевых исполнителей – клуб работает над новыми контрактами для Джанлуки Манчини и Лоренцо Пеллегрини.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2026, 08:32 9
Тренер хочет усилений
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 92
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК
Футбол | 11.05.2026, 08:31
Футбол | 10.05.2026, 18:10
Футбол | 10.05.2026, 09:44
Популярные новости
09.05.2026, 09:01 46
10.05.2026, 07:40 9
10.05.2026, 13:42 91
10.05.2026, 06:23 13
11.05.2026, 02:41 4
10.05.2026, 01:45 37
09.05.2026, 08:01
09.05.2026, 08:31 4
Його просто продати не можуть, бо хочуть втричі, в то і вчетверо більше його реальної вартості.