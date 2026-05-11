Решение принято. Нападающему сборной Украины сказали паковать чемоданы

В «Роме» готовят масштабную перестройку состава после ухода Клаудио Раньери.

По имеющейся информации, клуб может расстаться сразу с несколькими игроками. Среди потенциальных кандидатов на уход – Анхелиньо, Эван Ндика и Маню Коне.

В то же время уже решен вопрос об уходе других футболистов: команду покинут Эван Фергюсон, Артем Довбик, Костас Цимикас и Стефан Эль-Шаарави.

Параллельно руководство «волков» планирует сохранить ключевых исполнителей – клуб работает над новыми контрактами для Джанлуки Манчини и Лоренцо Пеллегрини.