ФЛИК: «Мы были почти идеальны»

«Барселона» обыграла «Хетафе» (2:0) в субботу, и главный тренер каталонцев Ханси Флик остался доволен результатом.

«Мы были сосредоточены только на игре. Я очень ценю то, что увидел с мячом, а также без него, думаю, сегодня мы были почти идеальны», – заявил Флик.

«У меня хорошее настроение, как и после последнего матча – атмосфера, настроение в раздевалке. Сегодня это видно, это так важно в конце сезона. У нас есть качество, но также и уверенность, чтобы играть здесь, против этой команды. Я действительно доволен командой», – добавил тренер «Барселоны».

При определенных раскладах следующий матч «Барселоны» против «Осасуны» может стать чемпионским.