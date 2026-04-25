  4. ФЛИК: «Мы были почти идеальны»
Испания
25 апреля 2026, 20:32 | Обновлено 25 апреля 2026, 20:33
ФЛИК: «Мы были почти идеальны»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий после победы над «Хетафе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» обыграла «Хетафе» (2:0) в субботу, и главный тренер каталонцев Ханси Флик остался доволен результатом.

«Мы были сосредоточены только на игре. Я очень ценю то, что увидел с мячом, а также без него, думаю, сегодня мы были почти идеальны», – заявил Флик.

«У меня хорошее настроение, как и после последнего матча – атмосфера, настроение в раздевалке. Сегодня это видно, это так важно в конце сезона. У нас есть качество, но также и уверенность, чтобы играть здесь, против этой команды. Я действительно доволен командой», – добавил тренер «Барселоны».

При определенных раскладах следующий матч «Барселоны» против «Осасуны» может стать чемпионским.

Ханс-Дитер Флик Барселона Хетафе Хетафе - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Football Espana
