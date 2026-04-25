Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге

25 апреля «Хетафе» дома приняло «Барселону» в пределах 32-го тура Ла Лиги.

Поединок на стадионе «Coliseum» завершился успешно для каталонской команды — 2:0.

В первом тайме за «Барселону» отличился голом Фермин Лопес, после перерыва забил Маркус Рэшфорд.

Благодаря этой победе «сине-гранатовые» оторвались от ближайшего преследователя в чемпионате Испании – «Реал» на 11 очков позади.

Ла Лига. 32-й тур, 25 апреля

«Хетафе» – «Барселона» – 0:2

Голы: Фермин, 45, Решфорд, 74

Фотогалерея матча:

Турнирная таблица: