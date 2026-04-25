Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Хетафе
25.04.2026 17:15 – FT 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:36
351
1

Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге

Каталонцы спокойно одолели «Хетафе»

25 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:36
351
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля «Хетафе» дома приняло «Барселону» в пределах 32-го тура Ла Лиги.

Поединок на стадионе «Coliseum» завершился успешно для каталонской команды — 2:0.

В первом тайме за «Барселону» отличился голом Фермин Лопес, после перерыва забил Маркус Рэшфорд.

Благодаря этой победе «сине-гранатовые» оторвались от ближайшего преследователя в чемпионате Испании – «Реал» на 11 очков позади.

Ла Лига. 32-й тур, 25 апреля

«Хетафе» – «Барселона» – 0:2

Голы: Фермин, 45, Решфорд, 74

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 28 1 4 87 - 30 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 85
2 Реал Мадрид 33 23 5 5 68 - 31 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 74
3 Вильярреал 32 19 5 8 57 - 37 26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал 62
4 Атлетико Мадрид 32 17 6 9 53 - 35 25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе 57
5 Бетис 33 12 14 7 49 - 41 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис 50
6 Хетафе 33 13 5 15 28 - 34 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 44
7 Сельта 32 11 11 10 44 - 41 26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта 44
8 Реал Сосьедад 32 11 9 12 49 - 49 26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна 42
9 Атлетик Бильбао 32 12 5 15 34 - 45 25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37 - 39 26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна 39
11 Райо Вальекано 32 9 11 12 30 - 38 26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте 38
12 Эспаньол 32 10 8 14 37 - 49 27.04.26 22:00 Эспаньол - Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол 38
13 Жирона 32 9 11 12 35 - 48 01.05.26 22:00 Жирона - Мальорка21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао 38
14 Валенсия 32 9 9 14 35 - 47 02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия 36
15 Алавес 33 9 9 15 38 - 49 02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес 36
16 Мальорка 33 9 8 16 41 - 51 01.05.26 22:00 Жирона - Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка 35
17 Эльче 32 8 11 13 42 - 49 26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче 35
18 Севилья 32 9 7 16 39 - 53 26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья 34
19 Леванте 32 8 8 16 37 - 50 27.04.26 22:00 Эспаньол - Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте 32
20 Реал Овьедо 32 6 10 16 25 - 49 26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия 28
Полная таблица

Андрей Витренко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А спірт уа з впевненістю писав: Реал переможе, Барса не переможе
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем