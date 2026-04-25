Испания25 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:36
351
1
Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге
Каталонцы спокойно одолели «Хетафе»
25 апреля «Хетафе» дома приняло «Барселону» в пределах 32-го тура Ла Лиги.
Поединок на стадионе «Coliseum» завершился успешно для каталонской команды — 2:0.
В первом тайме за «Барселону» отличился голом Фермин Лопес, после перерыва забил Маркус Рэшфорд.
Благодаря этой победе «сине-гранатовые» оторвались от ближайшего преследователя в чемпионате Испании – «Реал» на 11 очков позади.
Ла Лига. 32-й тур, 25 апреля
«Хетафе» – «Барселона» – 0:2
Голы: Фермин, 45, Решфорд, 74
Фотогалерея матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|28
|1
|4
|87 - 30
|02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано
|85
|2
|Реал Мадрид
|33
|23
|5
|5
|68 - 31
|03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид
|74
|3
|Вильярреал
|32
|19
|5
|8
|57 - 37
|26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал
|62
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|17
|6
|9
|53 - 35
|25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе
|57
|5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49 - 41
|03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис
|50
|6
|Хетафе
|33
|13
|5
|15
|28 - 34
|03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе
|44
|7
|Сельта
|32
|11
|11
|10
|44 - 41
|26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта
|44
|8
|Реал Сосьедад
|32
|11
|9
|12
|49 - 49
|26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
|42
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|12
|5
|15
|34 - 45
|25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао
|41
|10
|Осасуна
|32
|10
|9
|13
|37 - 39
|26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
|39
|11
|Райо Вальекано
|32
|9
|11
|12
|30 - 38
|26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте
|38
|12
|Эспаньол
|32
|10
|8
|14
|37 - 49
|27.04.26 22:00 Эспаньол - Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол
|38
|13
|Жирона
|32
|9
|11
|12
|35 - 48
|01.05.26 22:00 Жирона - Мальорка21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао
|38
|14
|Валенсия
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|02.05.26 17:15 Валенсия - Атлетико Мадрид21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия
|36
|15
|Алавес
|33
|9
|9
|15
|38 - 49
|02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес
|36
|16
|Мальорка
|33
|9
|8
|16
|41 - 51
|01.05.26 22:00 Жирона - Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка
|35
|17
|Эльче
|32
|8
|11
|13
|42 - 49
|26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче
|35
|18
|Севилья
|32
|9
|7
|16
|39 - 53
|26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья
|34
|19
|Леванте
|32
|8
|8
|16
|37 - 50
|27.04.26 22:00 Эспаньол - Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте
|32
|20
|Реал Овьедо
|32
|6
|10
|16
|25 - 49
|26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия
|28
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А спірт уа з впевненістю писав: Реал переможе, Барса не переможе
