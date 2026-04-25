Тренер Руха после дерби: «Карпаты играют нашими игроками. Это печально»
Федык разочарован после матча УПЛ
Наставник Руха Иван Федык после поражения 0:3 в матче УПЛ против Карпат посетовал на тот факт, что зимой группа его футболистов перешла именно в Карпаты.
«Настраивались на матч. Но Карпаты играют теми футболистами, кого мы для них подготовили. И это очень печально. Мы проделали такую работу, а ребята просто в футболках другой команды играют против нас. Для меня лично это очень грустно».
«Тяжело смотреть, когда твои игроки, а их считаю своими, а они играют против нас. Мы хорошую команду в первом круге создали», – сказал Федык.
Рух находится в зоне переходных матчей.
