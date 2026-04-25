  4. Тренер Руха после дерби: «Карпаты играют нашими игроками. Это печально»
25 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:03
469
Тренер Руха после дерби: «Карпаты играют нашими игроками. Это печально»

Федык разочарован после матча УПЛ

25 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:03
469
0
Тренер Руха после дерби: «Карпаты играют нашими игроками. Это печально»
ФК Рух. Иван Федык

Наставник Руха Иван Федык после поражения 0:3 в матче УПЛ против Карпат посетовал на тот факт, что зимой группа его футболистов перешла именно в Карпаты.

«Настраивались на матч. Но Карпаты играют теми футболистами, кого мы для них подготовили. И это очень печально. Мы проделали такую работу, а ребята просто в футболках другой команды играют против нас. Для меня лично это очень грустно».

«Тяжело смотреть, когда твои игроки, а их считаю своими, а они играют против нас. Мы хорошую команду в первом круге создали», – сказал Федык.

Рух находится в зоне переходных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык Рух - Карпаты
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:31 1
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины

Он не будет помогать Маркевичу в сборной

Футбол | 24 апреля 2026, 19:38 19
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 

Соперником украинской команды может стать Польша

Футбол | 25.04.2026, 19:09
Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге
Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге
Футбол | 25.04.2026, 04:32
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25.04.2026, 18:14
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 59
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
