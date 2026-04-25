Украина. Премьер лига25 апреля 2026, 20:41 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:04
Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли
Львовская команда уверенно идет в середине таблицы
Карпаты в игре чемпионата Украины обыграли Рух со счетом 3:0 и продлили серию встреч без пропущенных мячей до шести матчей.
Последний раз львовская команда пропускала в УПЛ в 19-м туре, когда сыграла 1:1 с Кудровкой.
Серия без поражений длится с 18-го тура. Карпаты последний раз проигрывали Колосу 1 марта.
Такие результаты позволили команде Франа Фернандеса, который находился под угрозой увольнения, набрать 36 очков и подняться на 8-е место УПЛ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2026, 19:16 0
Лидер «Тоттенхэма» Хави Симонс получил серьезную травму колена
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Бокс | 25.04.2026, 03:02
Футбол | 25.04.2026, 17:57
Комментарии 7
Ну по факту пропустили от Пономаренко.Но гол ошибочно не засчитан. ( Комитет арбитров так сказал ) Но в плоскости официальной- правда
судячи з коментарів матч був дуже "цікавий"
И при этом сначала обыграли Оболонь с Динамо , что и дало потужный прорыв. )
Львовская крепость🦁💪
Популярные новости
24.04.2026, 12:45 16
23.04.2026, 20:27 2
23.04.2026, 22:50 10
25.04.2026, 08:31 1
24.04.2026, 07:55 22
24.04.2026, 00:07 9
24.04.2026, 09:32 64
25.04.2026, 04:02