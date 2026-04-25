Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли

Карпаты в игре чемпионата Украины обыграли Рух со счетом 3:0 и продлили серию встреч без пропущенных мячей до шести матчей.

Последний раз львовская команда пропускала в УПЛ в 19-м туре, когда сыграла 1:1 с Кудровкой.

Серия без поражений длится с 18-го тура. Карпаты последний раз проигрывали Колосу 1 марта.

Такие результаты позволили команде Франа Фернандеса, который находился под угрозой увольнения, набрать 36 очков и подняться на 8-е место УПЛ.