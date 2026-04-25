  4. Игрок Фламенго проиграл апелляцию по делу о ставках
Бразилия
25 апреля 2026, 19:33 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:36
Игрок Фламенго проиграл апелляцию по делу о ставках

Бруно Энрике остается фигурантом расследования

25 апреля 2026, 19:33 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:36
Getty Images/Global Images Ukraine.Бруно Энрике

Суд Федерального округа и территорий Бразилии отклонил апелляцию защиты нападающего «Фламенго» Бруно Энрике и разрешил продолжить рассмотрение дела о возможных манипуляциях ставками.

Решение единогласно приняла 3-я уголовная коллегия суда. Тем самым была сохранена в силе предыдущая позиция, позволяющая продолжить уголовный процесс.

Адвокаты игрока пытались приостановить дело, заявляя об отсутствии формального обращения со стороны предполагаемых потерпевших. По мнению защиты, материалы от органов спортивной честности и ответы букмекерских компаний не могут считаться достаточным основанием для преследования.

Однако судьи сочли представленные документы и доказательства достаточными для дальнейшего разбирательства по делу о ставках с участием Энрике.

Параллельно прокуратура добивается ужесточения мер в отношении футболиста. Ведомство требует залог в размере 2 млн бразильских реалов (360 тыс. долларов), а также временный запрет на финансовую и экономическую деятельность, связанную с футболом и букмекерским рынком.

Фламенго выкупил часть прав на игрока, который интересен Шахтеру
Бразилец, который получил предложение от Шахтера, отстранен от команды
