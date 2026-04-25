25 апреля 2026, 19:25 |
16
0

Аргентинский футбол привлекает все больше букмекерских компаний

После легализации онлайн-ставок операторы активно заходят в спорт

25 апреля 2026, 19:25 |
16
0
Аргентинский футбол привлекает все больше букмекерских компаний
Reuters

После легализации онлайн-ставок в Аргентине в 2021 году букмекерские компании быстро усилили позиции в местном футболе.

Рост партнерств совпал с развитием регулирования онлайн-гемблинга в разных регионах Аргентины, включая провинцию и город Буэнос-Айрес, где базируются крупнейшие клубы страны.

Сейчас все пять самых популярных клубов Аргентины сотрудничают с букмекерскими компаниями. В целом 9 из 30 команд Профессиональной лиги имеют беттинг-бренды в качестве титульных спонсоров.

Контракт Betsson с «Бока Хуниорс», подписанный в 2023 году до 2028 года, оценивается примерно в 7,5 млн долларов в год. Соглашение с «Расинг Клуб» рассчитано на четыре года и стоит около 2 млн долларов ежегодно.

При этом операторы отмечают важность ответственной игры и устойчивого регулирования. В компании считают, что клубы могут сыграть ключевую роль в распространении информации о безопасных ставках и борьбе с нелегальным рынком.

азарт казино ставки Бока Хуниорс Аргентина
Александр Гринник Источник
