Аргентинский футбол привлекает все больше букмекерских компаний
После легализации онлайн-ставок операторы активно заходят в спорт
После легализации онлайн-ставок в Аргентине в 2021 году букмекерские компании быстро усилили позиции в местном футболе.
Рост партнерств совпал с развитием регулирования онлайн-гемблинга в разных регионах Аргентины, включая провинцию и город Буэнос-Айрес, где базируются крупнейшие клубы страны.
Сейчас все пять самых популярных клубов Аргентины сотрудничают с букмекерскими компаниями. В целом 9 из 30 команд Профессиональной лиги имеют беттинг-бренды в качестве титульных спонсоров.
Контракт Betsson с «Бока Хуниорс», подписанный в 2023 году до 2028 года, оценивается примерно в 7,5 млн долларов в год. Соглашение с «Расинг Клуб» рассчитано на четыре года и стоит около 2 млн долларов ежегодно.
При этом операторы отмечают важность ответственной игры и устойчивого регулирования. В компании считают, что клубы могут сыграть ключевую роль в распространении информации о безопасных ставках и борьбе с нелегальным рынком.
В Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом 5 млрд грн
На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес
23 мая в Гизе (Египет) Александр сразится с нидерландским кикбоксером