ФОТО. Игрок Барселоны поддержал Ямаля, который завершил сезон

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поддержал партнера Ламина Ямаля, который получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) и досрочно завершил сезон.

Фермин первым забил в поединке 32-го тура Ла Лиги против «Хетафе» и отпраздновал гол в стиле Ламина.

Полузащитник сделал фирменный жест Ямаля, который вингер часто демонстрирует после забитого мяча.

Без своего вундеркинда «Барселона» смогла справиться с соперником (2:0). Помимо Фермина, забил англичанин Маркус Рэшфорд.

