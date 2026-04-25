ФОТО. Игрок Барселоны поддержал Ямаля, который завершил сезон
Фермин Лопес отметил гол в стиле Ламина
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поддержал партнера Ламина Ямаля, который получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) и досрочно завершил сезон.
Фермин первым забил в поединке 32-го тура Ла Лиги против «Хетафе» и отпраздновал гол в стиле Ламина.
Полузащитник сделал фирменный жест Ямаля, который вингер часто демонстрирует после забитого мяча.
Без своего вундеркинда «Барселона» смогла справиться с соперником (2:0). Помимо Фермина, забил англичанин Маркус Рэшфорд.
ФОТО. Игрок Барселоны поддержал Ямаля, который завершил сезон
❤️🩹🫂 Fermín López dedicates his goal to Lamine Yamal. pic.twitter.com/5O8N5WVuhF— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
