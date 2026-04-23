  ОФИЦИАЛЬНО. Ямаль выбыл до конца сезона. Что по поводу ЧМ-2026?
23 апреля 2026, 15:34 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ямаль выбыл до конца сезона. Что по поводу ЧМ-2026?

Барселона будет бороться за титул без лидера

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Барселона на официальном сайте подтвердила травму ноги атакующего полузащитника Ламина Ямала, который получил повреждение во время исполнения пенальти в матче с Сельтой.

В клубе выбрали вариант с консервативным лечением, поэтому Ямаль пропустит последние шесть туров чемпионата Испании.

Каталонцы лидируют в Ла Лиге, опережая Реал на 9 очков. В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль забил 24 гола и сделал 18 ассистов.

Однако сообщается, что Ямаль сыграет на чемпионате мира в составе сборной Испании.

Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
«Боже, да неужели». Реакция болельщиков на отставку Реброва
Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ
