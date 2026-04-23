Испания23 апреля 2026, 15:34 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ямаль выбыл до конца сезона. Что по поводу ЧМ-2026?
Барселона будет бороться за титул без лидера
Барселона на официальном сайте подтвердила травму ноги атакующего полузащитника Ламина Ямала, который получил повреждение во время исполнения пенальти в матче с Сельтой.
В клубе выбрали вариант с консервативным лечением, поэтому Ямаль пропустит последние шесть туров чемпионата Испании.
Каталонцы лидируют в Ла Лиге, опережая Реал на 9 очков. В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль забил 24 гола и сделал 18 ассистов.
Однако сообщается, что Ямаль сыграет на чемпионате мира в составе сборной Испании.
