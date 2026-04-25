Яремчук забил за Лион столько же, сколько в свое время за Валенсию

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свои 3-й и 4-й голы за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 31-го тура французской Ла Лиги против Осера.

Теперь в активе украинца столько же забитых мячей за Лион, сколько было в свое время за Валенсию (также 4).

В общей сложности Яремчук забил уже 98 голов за иностранные клубы во всех турнирах.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (98)