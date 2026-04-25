  4. Яремчук забил за Лион столько же, сколько в свое время за Валенсию
25 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 18:06
Яремчук забил за Лион столько же, сколько в свое время за Валенсию

Вспомним все голы украинского форварда за иностранные клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свои 3-й и 4-й голы за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 31-го тура французской Ла Лиги против Осера.

Теперь в активе украинца столько же забитых мячей за Лион, сколько было в свое время за Валенсию (также 4).

В общей сложности Яремчук забил уже 98 голов за иностранные клубы во всех турнирах.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (98)

  • 61 – Гент
  • 14 – Олимпиакос
  • 9 – Бенфика
  • 6 – Брюгге
  • 4 – Валенсия
  • 4 – Лион
