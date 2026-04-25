Франция25 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 18:06
238
0
Яремчук забил за Лион столько же, сколько в свое время за Валенсию
Вспомним все голы украинского форварда за иностранные клубы
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свои 3-й и 4-й голы за клуб во всех турнирах.
Произошло это в матче 31-го тура французской Ла Лиги против Осера.
Теперь в активе украинца столько же забитых мячей за Лион, сколько было в свое время за Валенсию (также 4).
В общей сложности Яремчук забил уже 98 голов за иностранные клубы во всех турнирах.
Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (98)
- 61 – Гент
- 14 – Олимпиакос
- 9 – Бенфика
- 6 – Брюгге
- 4 – Валенсия
- 4 – Лион
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
