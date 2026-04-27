Украина. Премьер лига27 апреля 2026, 14:15 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:48
Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Михайленко высказался о перспективах Домчака
27 апреля 2026, 14:15 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:48
1199
Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко считает, что юный вратарь Карпат Назар Домчак уже готов уехать в один из ведущих чемпионатов Европы.
«Домчак готов к топ-5 чемпионату, но ему еще есть, где прогрессировать, и он будет прогрессировать. Лунин в этом же возрасте уехал. Главное – психологическая готовность».
«Домчак готов к любому топ-5 чемпионату, и не так много игроков в его возрасте показывают такой уровень», – сказал Михайленко.
По информации СМИ, ряд европейских клубов уже присматриваются к киперу львовской команды.
Русол перевір факс