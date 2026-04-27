Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 14:15 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:48
2

Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»

Михайленко высказался о перспективах Домчака

2 Comments
ФК Карпаты. Назар Домчак

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко считает, что юный вратарь Карпат Назар Домчак уже готов уехать в один из ведущих чемпионатов Европы.

«Домчак готов к топ-5 чемпионату, но ему еще есть, где прогрессировать, и он будет прогрессировать. Лунин в этом же возрасте уехал. Главное – психологическая готовность».

«Домчак готов к любому топ-5 чемпионату, и не так много игроков в его возрасте показывают такой уровень», – сказал Михайленко.

По информации СМИ, ряд европейских клубов уже присматриваются к киперу львовской команды.

Назар Домчак Дмитрий Михайленко Карпаты Львов трансферы Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
треба йти в динамо.
Русол перевір факс
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем