Тренер сборной Украины: «Он готов к топ-5 чемпионату. Может уехать»

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко считает, что юный вратарь Карпат Назар Домчак уже готов уехать в один из ведущих чемпионатов Европы.

«Домчак готов к топ-5 чемпионату, но ему еще есть, где прогрессировать, и он будет прогрессировать. Лунин в этом же возрасте уехал. Главное – психологическая готовность».

«Домчак готов к любому топ-5 чемпионату, и не так много игроков в его возрасте показывают такой уровень», – сказал Михайленко.

По информации СМИ, ряд европейских клубов уже присматриваются к киперу львовской команды.