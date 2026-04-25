Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Этот идиот приносит пользу». Реакция фанатов Лиона на гол Яремчука
25 апреля 2026, 17:21 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:27
«Этот идиот приносит пользу». Реакция фанатов Лиона на гол Яремчука

Болельщики показали свое отношение к Роману

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук забил третий мяч в составе «Лиона» и открыл счет в домашнем матче 31-го тура Лиги 1 против «Осера».

Роман на 19-й минуте выбежал из-за спины защитника и замкнул прострел партнера.

Реакция болельщиков «Лиона» оказалась неоднозначной: одни похвалили Романа, а другие попытались его оскорбить за предыдущие невыразительные выступления.

Fofaninho_69: Его матч – ВАУ. Хотя я, правда, был очень скептически настроен.

Arthuro picardinho: Отличное завершение, но какой у него сейчас уровень? Он действительно быстро прибавляет.

Matmetal: Отличная работа с начала матча – именно он находит свободные зоны, и это дает результат! Супер!

Vincent Rigail: Он никакой, но, честно говоря, этот идиот приносит нам пользу.

CompoteDeCirde: Он начинает забивать, это радует.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Это написал идийот
