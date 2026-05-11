Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Роман Саленко рассказал историю
Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который в настоящее время выступает за «Зарю» на правах аренды, прокомментировал свое предыдущее заявление о возможном переходе в аренду.
«Мне немного досталось за слова, что я хочу покинуть клуб.
Я говорил, что хочу уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Я всегда хотел играть за «Динамо» – это моя команда. В «Заре» я сейчас получаю практику и очень благодарен за это. Но «Динамо» остается моим клубом, у меня с ним действующий контракт», – отметил полузащитник.
В этом сезоне в активе Романа Саленко 17 матчей, один гол и одна результативная передача.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
