Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 09:02 |
1430
0

Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб

Роман Саленко рассказал историю

11 мая 2026, 09:02 |
1430
0
Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
ФК Динамо. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который в настоящее время выступает за «Зарю» на правах аренды, прокомментировал свое предыдущее заявление о возможном переходе в аренду.

«Мне немного досталось за слова, что я хочу покинуть клуб.

Я говорил, что хочу уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Я всегда хотел играть за «Динамо» – это моя команда. В «Заре» я сейчас получаю практику и очень благодарен за это. Но «Динамо» остается моим клубом, у меня с ним действующий контракт», – отметил полузащитник.

В этом сезоне в активе Романа Саленко 17 матчей, один гол и одна результативная передача.

По теме:
Шахтер чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
Шахтер намерен вернуть футболиста, который играет в чемпионате Германии
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск аренда игрока Роман Саленко
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 11 мая 2026, 07:17 6
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ

Вингер киевского клуба остался недоволен игрой «бело-синих» в поединке 27-го тура Премьер-лиги

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10 мая 2026, 13:42 89
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»

Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ

Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Футбол | 11.05.2026, 08:42
Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10.05.2026, 13:18
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 46
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем