Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который в настоящее время выступает за «Зарю» на правах аренды, прокомментировал свое предыдущее заявление о возможном переходе в аренду.

«Мне немного досталось за слова, что я хочу покинуть клуб.

Я говорил, что хочу уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Я всегда хотел играть за «Динамо» – это моя команда. В «Заре» я сейчас получаю практику и очень благодарен за это. Но «Динамо» остается моим клубом, у меня с ним действующий контракт», – отметил полузащитник.

В этом сезоне в активе Романа Саленко 17 матчей, один гол и одна результативная передача.