Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 09:12 | Обновлено 26 апреля 2026, 09:38
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Махарадзе решил опозориться
Бывший украинский вратарь луганской «Зари» и «Днепра-1» Заури Махарадзе продолжит карьеру в российской лиге.
33-летний уроженец Одесской области, ранее выступавший в Украине, сейчас играет на любительском уровне в РФ.
Напомним, в 2018 году Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское. В разные периоды карьеры он также защищал цвета донецкого «Олимпика» и «Полесья».
По данным Transfermarkt, вратарь до сих пор сотрудничает с агентством ProStar, которое связано с Вадимом Шаблием.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2026, 07:24 15
«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»
Теннис | 25.04.2026, 23:56
Футбол | 25.04.2026, 10:48
Футбол | 26.04.2026, 07:02
Деньги скоро закончатся, подпишет контракт и пойдет воевать против Украины, 100 процентово. С нетерпением жду некролога...
фууууу
Популярные новости
24.04.2026, 10:20 24
24.04.2026, 18:05 29
24.04.2026, 11:11 5
24.04.2026, 22:02 1
25.04.2026, 05:02 1
24.04.2026, 09:32 65
24.04.2026, 10:57 1
24.04.2026, 08:56 32