  Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26 апреля 2026, 09:12 | Обновлено 26 апреля 2026, 09:38
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Getty Images/Global Images Ukraine. Заури Махарадзе

Бывший украинский вратарь луганской «Зари» и «Днепра-1» Заури Махарадзе продолжит карьеру в российской лиге.

33-летний уроженец Одесской области, ранее выступавший в Украине, сейчас играет на любительском уровне в РФ.

Напомним, в 2018 году Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское. В разные периоды карьеры он также защищал цвета донецкого «Олимпика» и «Полесья».

По данным Transfermarkt, вратарь до сих пор сотрудничает с агентством ProStar, которое связано с Вадимом Шаблием.

По теме:
Кудровка – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Федык пояснил фиаско Руха против Карпат: «Они играют нашими игроками»
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25 апреля 2026, 07:24 15
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны

«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 25.04.2026, 23:56
Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Футбол | 25.04.2026, 10:48
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Футбол | 26.04.2026, 07:02
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Деньги скоро закончатся, подпишет контракт и пойдет воевать против Украины, 100 процентово. С нетерпением жду некролога...
фууууу
Популярные новости
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 1
Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 65
Футбол
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
24.04.2026, 10:57 1
Снукер
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
