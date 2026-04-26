Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Бывший украинский вратарь луганской «Зари» и «Днепра-1» Заури Махарадзе продолжит карьеру в российской лиге.

33-летний уроженец Одесской области, ранее выступавший в Украине, сейчас играет на любительском уровне в РФ.

Напомним, в 2018 году Махарадзе сменил украинское гражданство на грузинское. В разные периоды карьеры он также защищал цвета донецкого «Олимпика» и «Полесья».

По данным Transfermarkt, вратарь до сих пор сотрудничает с агентством ProStar, которое связано с Вадимом Шаблием.