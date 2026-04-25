Миколенко выйдет на 5-е место среди украинцев по матчам в топ-5 лигах

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграет свой 139 матч в АПЛ.

Украинец выйдет в стартовом составе «ирисок» в выездном матче 34 тура против Вест Хэм Юнайтед.

139 матчей Миколенко позволят ему выйти на единоличное 5 место по количеству сыгранных матчей в топ-5 европейских чемпионатах среди украинских футболистов.

Больше его в сильнейших лигах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (202), Андрей Воронин (182) и Александр Зинченко (150).

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Вест Хэм Юнайтед – Эвертон)