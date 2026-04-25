Миколенко выйдет на 5-е место среди украинцев по матчам в топ-5 лигах
До четвертого места защитнику Эвертона останется 11 поединков
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграет свой 139 матч в АПЛ.
Украинец выйдет в стартовом составе «ирисок» в выездном матче 34 тура против Вест Хэм Юнайтед.
139 матчей Миколенко позволят ему выйти на единоличное 5 место по количеству сыгранных матчей в топ-5 европейских чемпионатах среди украинских футболистов.
Больше его в сильнейших лигах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (202), Андрей Воронин (182) и Александр Зинченко (150).
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Вест Хэм Юнайтед – Эвертон)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 202 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 67 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 139 – Виталий Миколенко (139 – Эвертон)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
- 102 – Виктор Цыганков (102 – Жирона)
- 102 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 24 – ПСЖ)
