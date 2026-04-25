Львовское дерби в УПЛ. Составы на матч Рух – Карпаты
Субботний матч в УПЛ
25 апреля состоится матч чемпионата Украины между Рухом и Карпатами в рамках 25-го тура УПЛ. Львовское дерби начнется в 18:00.
В турнирной таблице Карпаты идут на 8-й позиции с 33 очками, а Рух набрал 20 пунктов и находится на 14-м месте в зоне переходных матчей.
Тренеры определили стартовые составы.
Рух: Герета, Роман, Пидгурський, Слюсар, Товарницкий, Китела, Бойко, Притула, Таллес, Клайвер, Игор Невес
Карпаты: Домчак, Холод, Педросо, Лях, Мирошниченко, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Чебер, Костенко, Фаал
