  Звездное усиление перед ЛЧ. Милан близок к подписанию двух игроков
25 апреля 2026, 15:58 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:03
Звездное усиление перед ЛЧ. Милан близок к подписанию двух игроков

Александер Серлот и Леон Горецка могут усилить команду Аллегри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Форвард «Атлетико» Александер Серлот и полузащитник «Баварии» Леон Горецка выразили готовность перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, частые встречи между генеральным директором Фурлани, спортивным директором Таре и главным тренером Аллегри дали старт формированию состава «Милана» сезона 2026/27.

В клубе согласовывают трансферные цели на летнее окно. «Милан» уже сделал предварительные шаги, получив согласие на переход от Александера Серлота, который сейчас является главным кандидатом на роль центрального нападающего, и Леона Горецки, который должен усилить центр поля.

Впрочем, окончательной договоренности пока нет. В случае с Серлотом нужно согласовать сумму трансфера с «Атлетико», который сейчас сосредоточен на полуфинале Лиги чемпионов. Что касается Горецки, который с 30 июня станет свободным агентом, важно не оказывать лишнего давления ни на игрока, ни на «Баварию», которая также выступает в полуфинале.

«Милан» уже получил согласие от Серлота и готовится начать переговоры с мадридцами. Стартовое предложение может составить около 20 миллионов плюс бонусы. В итальянском клубе хотят закрыть сделку до чемпионата мира, ведь удачное выступление игрока может увеличить количество претендентов.

Что касается Горецки, то контакты с его агентами активизировались. Ему предлагают контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Игрок дал предварительное согласие, но попросил дождаться завершения сезона. Интерес к нему проявляют и другие клубы, поэтому в «Милане» не считают сделку завершенной, хотя и настроены оптимистично. Важную роль в переговорах играет Массимилиано Аллегри, который лично заинтересован в трансфере.

Иван Чирко Источник: La Gazzetta dello Sport
