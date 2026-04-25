Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 32-го тура Ла Лиги
В субботу, 25 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Жироной».
Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
В составе «Жироны» выступает три украинца: вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов. Последние два не сыграют из-за травм.
«Жирона» с 38 очками идет 14-й в чемпионате, а «Валенсия» с 36 баллами располагается на 15-й позиции.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
