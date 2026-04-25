Испания25 апреля 2026, 16:47 |
132
0
Стали известны подробности по травме Мбаппе
У француза диагностировано растяжение левого подколенного сухожилья
Стали известны подробности по травме французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Хосе Луис Санчес.
27-летний футболист был вынужден преждевременно покинуть поле во время поединка 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», который завершился вничью со счетом 1:1.
У Мбаппе после поединка было диагностировано растяжение левого подколенного сухожилья.
В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
23.04.2026, 17:20 32
24.04.2026, 12:51 5
24.04.2026, 11:11 5
24.04.2026, 10:12 15
24.04.2026, 08:56 29
24.04.2026, 18:05 28
24.04.2026, 12:45 15
24.04.2026, 19:18 9