Стали известны подробности по травме Мбаппе

Стали известны подробности по травме французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Хосе Луис Санчес.

27-летний футболист был вынужден преждевременно покинуть поле во время поединка 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», который завершился вничью со счетом 1:1.

У Мбаппе после поединка было диагностировано растяжение левого подколенного сухожилья.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.

