  4. Стали известны подробности по травме Мбаппе
25 апреля 2026, 16:47
Стали известны подробности по травме Мбаппе

У француза диагностировано растяжение левого подколенного сухожилья

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стали известны подробности по травме французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Хосе Луис Санчес.

27-летний футболист был вынужден преждевременно покинуть поле во время поединка 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», который завершился вничью со счетом 1:1.

У Мбаппе после поединка было диагностировано растяжение левого подколенного сухожилья.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.

Ранее стала известна оценка Лунина за матч против «Бетиса».

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18
