«Одностороннее решение клуба». Раньери прокомментировал уход из Ромы
Клаудио занимал должность старшего советника
После официального объявления о своем уходе из «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал обстоятельства прекращения сотрудничества с клубом.
«Прекращение моих обязанностей старшего советника было односторонним решением клуба. Из обязанности прозрачности, ясности в наших действиях, верности правде фактов и любви к футболке, которая является нашей второй кожей.
Я благодарю семью Фридкиных, команду, сотрудников и все сообщество «джаллоросси» за огромную любовь, проявленную за эти годы, которая всегда была полностью взаимной. Форца Рома, всегда».
По ходу прошлого сезона Клаудио Раньери стал исполняющим обязанности главного тренера, а летом перешел на должность старшего советника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
