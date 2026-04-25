  4. «Одностороннее решение клуба». Раньери прокомментировал уход из Ромы
25 апреля 2026, 14:31
«Одностороннее решение клуба». Раньери прокомментировал уход из Ромы

Клаудио занимал должность старшего советника

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

После официального объявления о своем уходе из «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал обстоятельства прекращения сотрудничества с клубом.

«Прекращение моих обязанностей старшего советника было односторонним решением клуба. Из обязанности прозрачности, ясности в наших действиях, верности правде фактов и любви к футболке, которая является нашей второй кожей.

Я благодарю семью Фридкиных, команду, сотрудников и все сообщество «джаллоросси» за огромную любовь, проявленную за эти годы, которая всегда была полностью взаимной. Форца Рома, всегда».

По ходу прошлого сезона Клаудио Раньери стал исполняющим обязанности главного тренера, а летом перешел на должность старшего советника.

Иван Чирко Источник: RomaPress
