  4. В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Бетиса
25 апреля 2026, 13:31 |
473
0

В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Бетиса

Голкипер сборной Украины пропустил один мяч, но сделал три сейва в матче 32-го тура

25 апреля 2026, 13:31 |
473
0
В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу, 24 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Бетис» и мадридский «Реал». Королевский клуб сенсационно сыграл вничью, несмотря на статус фаворита (1:1).

В стартовом составе «сливочных» вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который сделал три сейва и спас мадридский клуб от второго пропущенного мяча.

Испанская пресса признала 27-летнего украинца лучшим игроком в составе «Реала», отметив его удачную игру после поражения от немецкой «Баварии» в Лиге чемпионов:

«Выдающаяся игра. Лунин стал решающим фактором, изменившим исход матча. Он сумел сделать три великолепных сейва за линией обороны, которая неоднократно оказывалась уязвимой.

Уверенная игра, быстрая реакция и надежность», – отметили в издании Managing Madrid.

«Достойная игра от вратаря, который всегда выкладывается на полную, особенно после разочаровывающего вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

Он завершил матч, пропустив гол, с которым ничего не мог сделать. Лунин отличился решающими сейвами против Антони и Кучо Эрнандеса. Он был заслуженно признан лучшим игроком матча», – считает Bernabeu Digital.

По теме:
Реал впервые с 2004 года пропустил в 10 матчах Ла Лиги подряд
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол на 90+4 минуте, и Реал упустил победу
Бетис – Реал – 1:1. Лунин – лучший игрок матча. Видео голов, обзор
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Андрей Лунин
Николай Тытюк Источник: Managing Madrid
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25 апреля 2026, 03:02 0
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»

Сулейман – о Кроуфорде

Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко
Футбол | 25 апреля 2026, 11:57 5
Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко
Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко

«Брентфорд» считает, что украинский форвард сможет заменить бразильца Игора Тиаго

Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Футбол | 25.04.2026, 13:13
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Футбол | 25.04.2026, 07:47
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Популярные новости
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
23.04.2026, 20:27 2
Бокс
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 5
Футбол
