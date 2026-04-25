В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Бетиса
Голкипер сборной Украины пропустил один мяч, но сделал три сейва в матче 32-го тура
В пятницу, 24 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Бетис» и мадридский «Реал». Королевский клуб сенсационно сыграл вничью, несмотря на статус фаворита (1:1).
В стартовом составе «сливочных» вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который сделал три сейва и спас мадридский клуб от второго пропущенного мяча.
Испанская пресса признала 27-летнего украинца лучшим игроком в составе «Реала», отметив его удачную игру после поражения от немецкой «Баварии» в Лиге чемпионов:
«Выдающаяся игра. Лунин стал решающим фактором, изменившим исход матча. Он сумел сделать три великолепных сейва за линией обороны, которая неоднократно оказывалась уязвимой.
Уверенная игра, быстрая реакция и надежность», – отметили в издании Managing Madrid.
«Достойная игра от вратаря, который всегда выкладывается на полную, особенно после разочаровывающего вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».
Он завершил матч, пропустив гол, с которым ничего не мог сделать. Лунин отличился решающими сейвами против Антони и Кучо Эрнандеса. Он был заслуженно признан лучшим игроком матча», – считает Bernabeu Digital.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман – о Кроуфорде
«Брентфорд» считает, что украинский форвард сможет заменить бразильца Игора Тиаго