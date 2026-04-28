Лидер сборной Украины заговорил о возвращении в УПЛ: «Никто не знает...»

Лидер национальной сборной Украины Руслан Малиновский похвалил президента житомирского Полесья Геннадия Буткевича, заговорив о возможном возвращении в УПЛ.

«Я очень рад, что в Житомире есть такая команда, такой президент и такая база. Это очень классно. Надеюсь, что в будущем, когда все будет хорошо, с таким подходом клуб сможет претендовать на еврокубки. Давно в Житомире не было такой организации, такого масштаба футбольного клуба.

Что касается возвращения – как я уже говорил, у меня еще есть желание играть на высоком уровне, но никто не знает, что будет завтра или в конце сезона. Сейчас я думаю только о Дженоа.

Как говорит нам Де Росси: «Две минуты в день нужно просто сесть и подумать о Дженоа»: об этом логотипе, об этих болельщиках, об этом городе, об этом клубе. Это очень важно – понимать, где ты, и чувствовать ответственность», – сказал Малиновский.

