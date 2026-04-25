Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
25 апреля 2026, 20:25
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским

Клуб поздравил футболиста с днём рождения

ФК Динамо. Олег Гусев

Киевское «Динамо» выступило с поздравлением в адрес бывшего футболиста Олега Гусева.

«Олегу Гусеву — 43! Поздравляем 🥳

Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких футболистов в истории киевского «Динамо» и сборной Украины – Олег Гусев.

5 чемпионств Украины, 5 Кубков Украины, 3 Суперкубка – и множество матчей, в которых его самоотдача, универсальность и характер становились примером для всей команды.

Олег Гусев навсегда оставил свой след в «Динамо» как символ преданности клубу, профессионализма и настоящего динамовского характера.

🤍💙 Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и новых побед в жизни!», – поздравило футболиста «Динамо» в Telegram.

Последним местом работы Гусева было именно «Динамо», он работал помощником Александра Шовковского и вместе с ним покинул клуб в 2025 году.

Дмитрий Олийченко
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Реал позади, +11. Барселона шагнула к чемпионству в Ла Лиге
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: AirPods 3 и PS5 Pro
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Динамо привітало Гусєва, а не вийшло з заявою!
Неможливо терпіти ваші пекельні борошна
А заява де?
Якість новин на нулі, слідування своїм же редакційним правилам на нулі, але на оперативці, чи на планірці (як у вас воно там зветься), всі побачать тільки ріст KPI.
Це тупо сумно...
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
