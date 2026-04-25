Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским

Киевское «Динамо» выступило с поздравлением в адрес бывшего футболиста Олега Гусева.

«Олегу Гусеву — 43! Поздравляем 🥳

Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких футболистов в истории киевского «Динамо» и сборной Украины – Олег Гусев.

5 чемпионств Украины, 5 Кубков Украины, 3 Суперкубка – и множество матчей, в которых его самоотдача, универсальность и характер становились примером для всей команды.

Олег Гусев навсегда оставил свой след в «Динамо» как символ преданности клубу, профессионализма и настоящего динамовского характера.

🤍💙 Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и новых побед в жизни!», – поздравило футболиста «Динамо» в Telegram.

Последним местом работы Гусева было именно «Динамо», он работал помощником Александра Шовковского и вместе с ним покинул клуб в 2025 году.