Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Клуб поздравил футболиста с днём рождения
Киевское «Динамо» выступило с поздравлением в адрес бывшего футболиста Олега Гусева.
«Олегу Гусеву — 43! Поздравляем 🥳
Сегодня день рождения отмечает один из самых ярких футболистов в истории киевского «Динамо» и сборной Украины – Олег Гусев.
5 чемпионств Украины, 5 Кубков Украины, 3 Суперкубка – и множество матчей, в которых его самоотдача, универсальность и характер становились примером для всей команды.
Олег Гусев навсегда оставил свой след в «Динамо» как символ преданности клубу, профессионализма и настоящего динамовского характера.
🤍💙 Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и новых побед в жизни!», – поздравило футболиста «Динамо» в Telegram.
Последним местом работы Гусева было именно «Динамо», он работал помощником Александра Шовковского и вместе с ним покинул клуб в 2025 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
