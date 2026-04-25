  4. ФОТО. Как Мбаппе ухудшил результаты Реала
25 апреля 2026, 02:42
ФОТО. Как Мбаппе ухудшил результаты Реала

Возвращение Килиана Мбаппе не пошло команде на пользу

X. Килиан Мбаппе

Футбольное сообщество активно обсуждает игру Килиана Мбаппе после его возвращения после травмы – и тон дискуссии далеко не позитивный.

В соцсетях вирусится сравнение результатов «Реала» до и после возвращения француза. До травмы мадридцы демонстрировали стабильные результаты: победы над «Сельтой», «Манчестер Сити», «Эльче» и «Атлетико».

После возвращения Мбаппе картина резко изменилась. Команда проиграла «Мальорке» и «Баварии», потеряла очки с «Жироной» и «Бетисом», а также уступила в еще одном матче против мюнхенцев. Единственная победа на этом отрезке – над «Алавесом».

В сети уже появляются мемы и шутки, где пользователи иронично связывают ухудшение результатов именно с возвращением француза. Некоторые критикуют баланс команды и считают, что интеграция Мбаппе пока что вредит игре.

В то же время другие болельщики призывают не делать поспешных выводов, подчеркивая, что игроку нужно время, чтобы вернуться к оптимальной форме после травмы.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
