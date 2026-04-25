ФОТО. Как Мбаппе ухудшил результаты Реала
Возвращение Килиана Мбаппе не пошло команде на пользу
Футбольное сообщество активно обсуждает игру Килиана Мбаппе после его возвращения после травмы – и тон дискуссии далеко не позитивный.
В соцсетях вирусится сравнение результатов «Реала» до и после возвращения француза. До травмы мадридцы демонстрировали стабильные результаты: победы над «Сельтой», «Манчестер Сити», «Эльче» и «Атлетико».
После возвращения Мбаппе картина резко изменилась. Команда проиграла «Мальорке» и «Баварии», потеряла очки с «Жироной» и «Бетисом», а также уступила в еще одном матче против мюнхенцев. Единственная победа на этом отрезке – над «Алавесом».
В сети уже появляются мемы и шутки, где пользователи иронично связывают ухудшение результатов именно с возвращением француза. Некоторые критикуют баланс команды и считают, что интеграция Мбаппе пока что вредит игре.
В то же время другие болельщики призывают не делать поспешных выводов, подчеркивая, что игроку нужно время, чтобы вернуться к оптимальной форме после травмы.
• Real Madrid before Mbappé returned:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 24, 2026
✅ 2-1 vs Celta
✅ 3-0 vs Manchester City
✅ 4-1 vs Elche
✅ 2-1 vs Manchester City
✅ 3-2 vs Atlético Madrid
• Real Madrid after Mbappé returned:
❌ 2-1 vs Mallorca
❌ 2-1 vs Bayern Munich
❌ 1-1 vs Girona
❌ 4-3 vs Bayern… pic.twitter.com/CZqGO8lM3r
Real Madrid’s current reality proves that when you prioritize glitz over gaps, you're left with a surplus of problems. pic.twitter.com/6ldFup6zP4— Ogase (@segeoncom) April 24, 2026
The General won’t be happy tonight pic.twitter.com/RpjmFv0FfL— Kofi📸 (@KofiPhendiler) April 24, 2026
