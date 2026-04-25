ФОТО. Как Мбаппе ухудшил результаты Реала

Футбольное сообщество активно обсуждает игру Килиана Мбаппе после его возвращения после травмы – и тон дискуссии далеко не позитивный.

В соцсетях вирусится сравнение результатов «Реала» до и после возвращения француза. До травмы мадридцы демонстрировали стабильные результаты: победы над «Сельтой», «Манчестер Сити», «Эльче» и «Атлетико».

После возвращения Мбаппе картина резко изменилась. Команда проиграла «Мальорке» и «Баварии», потеряла очки с «Жироной» и «Бетисом», а также уступила в еще одном матче против мюнхенцев. Единственная победа на этом отрезке – над «Алавесом».

В сети уже появляются мемы и шутки, где пользователи иронично связывают ухудшение результатов именно с возвращением француза. Некоторые критикуют баланс команды и считают, что интеграция Мбаппе пока что вредит игре.

В то же время другие болельщики призывают не делать поспешных выводов, подчеркивая, что игроку нужно время, чтобы вернуться к оптимальной форме после травмы.

• Real Madrid before Mbappé returned:



✅ 2-1 vs Celta

✅ 3-0 vs Manchester City

✅ 4-1 vs Elche

✅ 2-1 vs Manchester City

✅ 3-2 vs Atlético Madrid



• Real Madrid after Mbappé returned:



❌ 2-1 vs Mallorca

❌ 2-1 vs Bayern Munich

❌ 1-1 vs Girona

❌ 4-3 vs Bayern… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 24, 2026

