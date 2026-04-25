  4. Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25 апреля 2026, 00:22 | Обновлено 25 апреля 2026, 00:34
308
Марта встретится с Джессикой Пегулой, которая прошла Кэти Бултер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) получила соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде украинка сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая во втором круге выбила представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 61).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4

Это было третье очное противостояние соперниц. Пегула одержала вторую победу.

Ранее Костюк играла шесть раз против Пегулы и дважды ее обыграла.

