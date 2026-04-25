Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Марта встретится с Джессикой Пегулой, которая прошла Кэти Бултер
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) получила соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В третьем раунде украинка сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая во втором круге выбила представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 61).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Джессика Пегула (США) [5] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4
Это было третье очное противостояние соперниц. Пегула одержала вторую победу.
Ранее Костюк играла шесть раз против Пегулы и дважды ее обыграла.
