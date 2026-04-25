Мбаппе стал пятым лучшим бомбардиром Реала в первых 100 матчах за клуб
Вспомним топ-10 бомбардиров королевского клуба после первых 100 матчей
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 85 голов голов в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах.
Это стало пятым результатом в истории «сливочных».
Лишь четверо футболистов Реала забили больше в своих первых 100 матчах за клуб: Ференц Пушкаш (100), Криштиану Роналду (95), Паиньо (87) и Альфредо Ди Стефано (86).
Игроки Реала с наибольшим количеством забитых мячей в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах
100 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
95 – Криштиану Роналду (Португалия)
87 – Паиньо (Испания)
86 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
85 – Килиан Мбаппе (Франция)
83 – Пруденсио Санчес (Испания)
71 – Уго Санчес (Мексика)
64 – Роналдо (Бразилия)
63 – Сабино Бариного (Испания)
61 – Иван Саморано (Чили)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
