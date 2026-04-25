Мбаппе стал пятым лучшим бомбардиром Реала в первых 100 матчах за клуб

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 85 голов голов в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах.

Это стало пятым результатом в истории «сливочных».

Лишь четверо футболистов Реала забили больше в своих первых 100 матчах за клуб: Ференц Пушкаш (100), Криштиану Роналду (95), Паиньо (87) и Альфредо Ди Стефано (86).

Игроки Реала с наибольшим количеством забитых мячей в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах

100 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

95 – Криштиану Роналду (Португалия)

87 – Паиньо (Испания)

86 – Альфредо Ди Стефано (Испания)

85 – Килиан Мбаппе (Франция)

83 – Пруденсио Санчес (Испания)

71 – Уго Санчес (Мексика)

64 – Роналдо (Бразилия)

63 – Сабино Бариного (Испания)

61 – Иван Саморано (Чили)