  4. Мбаппе стал пятым лучшим бомбардиром Реала в первых 100 матчах за клуб
25 апреля 2026, 00:29
Мбаппе стал пятым лучшим бомбардиром Реала в первых 100 матчах за клуб

Вспомним топ-10 бомбардиров королевского клуба после первых 100 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 85 голов голов в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах.

Это стало пятым результатом в истории «сливочных».

Лишь четверо футболистов Реала забили больше в своих первых 100 матчах за клуб: Ференц Пушкаш (100), Криштиану Роналду (95), Паиньо (87) и Альфредо Ди Стефано (86).

Игроки Реала с наибольшим количеством забитых мячей в своих первых 100 матчах за клуб во всех турнирах

100 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
95 – Криштиану Роналду (Португалия)
87 – Паиньо (Испания)
86 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
85 – Килиан Мбаппе (Франция)
83 – Пруденсио Санчес (Испания)
71 – Уго Санчес (Мексика)
64 – Роналдо (Бразилия)
63 – Сабино Бариного (Испания)
61 – Иван Саморано (Чили)

