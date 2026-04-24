Последняя награда в сезоне. Ямаль признан топ-игроком апреля в Ла Лиге

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле 2026 года, сообщает официальный сайт чемпионата Испании.

В апреле 18-летний футболист провел 3 матча в национальном первенстве, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами, а также получил травму, из-за которой выбыл до завершения нынешней кампании.

Таким образом, это точно последняя награда игрока месяца в Ла Лиге для Ямаля в этом сезоне.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.