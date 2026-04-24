Последняя награда в сезоне. Ямаль признан топ-игроком апреля в Ла Лиге
Ламин травмировался в последнем матче и выбыл до завершения кампании
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле 2026 года, сообщает официальный сайт чемпионата Испании.
В апреле 18-летний футболист провел 3 матча в национальном первенстве, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами, а также получил травму, из-за которой выбыл до завершения нынешней кампании.
Таким образом, это точно последняя награда игрока месяца в Ла Лиге для Ямаля в этом сезоне.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
