Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последняя награда в сезоне. Ямаль признан топ-игроком апреля в Ла Лиге
Испания
24 апреля 2026, 23:50 |
50
0

Последняя награда в сезоне. Ямаль признан топ-игроком апреля в Ла Лиге

Ламин травмировался в последнем матче и выбыл до завершения кампании

50
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле 2026 года, сообщает официальный сайт чемпионата Испании.

В апреле 18-летний футболист провел 3 матча в национальном первенстве, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами, а также получил травму, из-за которой выбыл до завершения нынешней кампании.

Таким образом, это точно последняя награда игрока месяца в Ла Лиге для Ямаля в этом сезоне.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. Винисиус достойно отреагировал на освистывание с трибун
Мбаппе стал 10-м французом со 100+ матчами за Реал во всех турнирах
Звездный форвард Атлетико подыскивает дом в Барселоне
Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига лучший игрок
Дмитрий Вус Источник: LaLiga
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 08:56 29
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Известный тренер хочет тренировать команду

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Хоккей | 24 апреля 2026, 19:18 9
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем

Снова оформили большой камбэк

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 22:22
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24.04.2026, 12:45
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 14
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
23.04.2026, 00:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 57
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем