Тренер вратарей Чернигова: «Мы не тренировали пенальти»

Тренер вратарей «Чернигова» Артем Падун прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 в серии пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

– Какие эмоции у вас остались от выступления вашего подопечного Максима Татаренко в матче с «Металлистом 1925»?

– Только положительные. Это было мастерство, а в некоторых моментах и везение, и кураж. Сыграл так, как я и ожидал.

– Есть ли какие-то различия в подготовке вратарей к матчам Кубка Украины и Первой лиги?

– Мы готовимся к конкретному сопернику, а не смотрим, это Кубок или чемпионат. Разбираем соперника, и если есть какие-то фишки – готовимся уже конкретно под них. А так, чтобы турниры разделять – то нет.

– Максим Татаренко говорил, что перед ни одной игрой Кубка команда не тренировала пенальти. Почему было принято такое решение?

– Не тренировали, потому что тренировки, когда на тебя ничего не давит, и послематчевые пенальти – это немного другая психология. Мы перед «Кривбассом» там раз что-то ударили – и оно не зашло. А потом уже не тренировали.

– Считаете ли вы серию пенальти лотереей?

– Я считаю, что это больше психологический момент, чем мастерство. На мастерство пенальти 1-2 футболиста из команды могут выполнять, а когда нужно, чтобы били 5-6-7 игроков – это больше психология. Кто с давлением справится – тот и выиграет.

– В нынешнем розыгрыше Кубка Украины «Чернигов» уже победил в трех сериях пенальти. В чем секрет?

– Секрет в том, что верим друг в друга. Плюс верим в то, что вратарь сможет отбить 1-2 пенальти. А главное – это забить свой.

– В финале против «Динамо» будет серия одиннадцатиметровых?

– Хотелось бы победить в основное время, но если будут пенальти – придется выигрывать по пенальти.