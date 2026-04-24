ФОТО. Экс-игрок Арсенала не видел сына 5 лет и не знал о контракте с Челси

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Эбуэ признался, что не знал о подписании профессионального контракта своего 17-летнего сына Матиса с «Челси».

Ивуариец, сыгравший более 200 матчей за лондонский клуб, не видел сына уже «четыре, почти пять лет» после развода в 2017 году. Он рассказал, что узнал о контракте постфактум и не присутствовал на подписании.

«Мне очень больно. Это мой сын. Я учил его играть в футбол… Я рад за него, но внутри плачу, потому что хочу быть рядом», – сказал Эбуэ.

Он также признался, что плакал, наблюдая за игрой сына за сборную Англии U-17. Кроме того, футболист давно не видел и своих дочерей.

Эбуэ подчеркнул, что ежедневно молится о встрече с детьми и надеется однажды снова быть рядом с ними.