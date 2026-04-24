Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Экс-игрок Арсенала не видел сына 5 лет и не знал о контракте с Челси
Другие новости
24 апреля 2026, 23:32 | Обновлено 24 апреля 2026, 23:35
0

ФОТО. Экс-игрок Арсенала не видел сына 5 лет и не знал о контракте с Челси

Эммануэль Эбуэ признался, что потерял контакт с сыном

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль и Матис Эбуэ

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Эбуэ признался, что не знал о подписании профессионального контракта своего 17-летнего сына Матиса с «Челси».

Ивуариец, сыгравший более 200 матчей за лондонский клуб, не видел сына уже «четыре, почти пять лет» после развода в 2017 году. Он рассказал, что узнал о контракте постфактум и не присутствовал на подписании.

«Мне очень больно. Это мой сын. Я учил его играть в футбол… Я рад за него, но внутри плачу, потому что хочу быть рядом», – сказал Эбуэ.

Он также признался, что плакал, наблюдая за игрой сына за сборную Англии U-17. Кроме того, футболист давно не видел и своих дочерей.

Эбуэ подчеркнул, что ежедневно молится о встрече с детьми и надеется однажды снова быть рядом с ними.

По теме:
Ноттингем на выезде разгромил Сандерленд и увеличил шансы на выживание
ФОТО. Роскошь: жена Зинченко показала поездку в Барселону
ВИДЕО. Ярослава Магучих исполнила вирусный танец под Макса Барских
фото lifestyle Арсенал Лондон Челси Эммануэль Эбуэ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Футбол | 24 апреля 2026, 17:29 10
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву

«Колоски» дожали аутсайдера УПЛ в конце встречи

Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 07:31 14
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины

Гуцуляк может стать игроком столичного гранда

Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24.04.2026, 07:55
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Футбол | 24.04.2026, 22:29
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 57
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 56
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем