  4. Мбаппе стал 10-м французом со 100+ матчами за Реал во всех турнирах
24 апреля 2026, 23:11
Мбаппе стал 10-м французом со 100+ матчами за Реал во всех турнирах

Вспомним всех французских футболистов в истории мадридцев, сыгравших 100+ поединков за клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал 10-м французским футболистом, сыгравшим 100+ матчей за клуб во всех турнирах.

Свой юбилейный поединок форвард играет в выездном матче 32 тура испанской Ла Лиги против Бетиса.

Рекордсменом королевского клуба среди французов по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, в свое время сыгравший 648 поединков.

Французские игроки со 100+ матчами за Реал во всех турнирах

  • 648 – Карим Бензема
  • 360 – Рафаэль Варан
  • 227 – Зинедин Зидан
  • 218 – Эдуардо Камавинга
  • 209 – Ферлан Менди
  • 191 – Орельен Чуамэни
  • 145 – Клод Макелеле
  • 116 – Лассана Диарра
  • 101 – Раймон Копа
  • 100 – Килиан Мбаппе
Последняя награда в сезоне. Ямаль признан топ-игроком апреля в Ла Лиге
ФОТО. Винисиус достойно отреагировал на освистывание с трибун
Звездный форвард Атлетико подыскивает дом в Барселоне
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Футбол | 24 апреля 2026, 22:13 0
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие

Sport.ua – о том, как можно проиграть сезон, имея огромное преимущество

Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24 апреля 2026, 12:45 16
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны

В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным

Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Футбол | 24.04.2026, 17:29
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 57
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
