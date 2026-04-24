Мбаппе стал 10-м французом со 100+ матчами за Реал во всех турнирах
Вспомним всех французских футболистов в истории мадридцев, сыгравших 100+ поединков за клуб
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал 10-м французским футболистом, сыгравшим 100+ матчей за клуб во всех турнирах.
Свой юбилейный поединок форвард играет в выездном матче 32 тура испанской Ла Лиги против Бетиса.
Рекордсменом королевского клуба среди французов по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, в свое время сыгравший 648 поединков.
Французские игроки со 100+ матчами за Реал во всех турнирах
- 648 – Карим Бензема
- 360 – Рафаэль Варан
- 227 – Зинедин Зидан
- 218 – Эдуардо Камавинга
- 209 – Ферлан Менди
- 191 – Орельен Чуамэни
- 145 – Клод Макелеле
- 116 – Лассана Диарра
- 101 – Раймон Копа
- 100 – Килиан Мбаппе
100 - @KMbappe 🇫🇷 plays his 100th match for #RealMadrid ⚪️⚪️ across all competitions. He is the 10th French player to reach 100 appearances for Los Blancos. Milestone. pic.twitter.com/sVBYDS9PfK— OptaJose (@OptaJose) April 24, 2026
