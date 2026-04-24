Мбаппе стал 10-м французом со 100+ матчами за Реал во всех турнирах

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе стал 10-м французским футболистом, сыгравшим 100+ матчей за клуб во всех турнирах.

Свой юбилейный поединок форвард играет в выездном матче 32 тура испанской Ла Лиги против Бетиса.

Рекордсменом королевского клуба среди французов по количеству сыгранных матчей является Карим Бензема, в свое время сыгравший 648 поединков.

Французские игроки со 100+ матчами за Реал во всех турнирах

648 – Карим Бензема

360 – Рафаэль Варан

227 – Зинедин Зидан

218 – Эдуардо Камавинга

209 – Ферлан Менди

191 – Орельен Чуамэни

145 – Клод Макелеле

116 – Лассана Диарра

101 – Раймон Копа

100 – Килиан Мбаппе