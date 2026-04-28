Хацкевич сообщил, кто должен стать тренером сборной Украины

Легенда «Динамо» Александр Хацкевич поддержал кандидатуру Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

«Я работал с Мироном Богдановичем шестнадцать лет назад в сборной Украины, в начале своего тренерского пути. Так вот, тот опыт, который я получил в совместной работе с этим специалистом, очень помог мне. Как в работе в той же национальной команде, так и впоследствии.

Я хорошо помню, что при Маркевиче в сборной царила прекрасная атмосфера, и футболисты с большим удовольствием приезжали в ее лагерь. Мирон Маркевич – тренер, который может объединить команду и должным образом настроить ее на игру», – сказал Хацкевич.