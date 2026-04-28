  4. Хацкевич сообщил, кто должен стать тренером сборной Украины
28 апреля 2026, 07:42
1076
1

Хацкевич сообщил, кто должен стать тренером сборной Украины

Александр поддержал кандидатуру Маркевича

ФК Динамо. Александр Хацкевич

Легенда «Динамо» Александр Хацкевич поддержал кандидатуру Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

«Я работал с Мироном Богдановичем шестнадцать лет назад в сборной Украины, в начале своего тренерского пути. Так вот, тот опыт, который я получил в совместной работе с этим специалистом, очень помог мне. Как в работе в той же национальной команде, так и впоследствии.

Я хорошо помню, что при Маркевиче в сборной царила прекрасная атмосфера, и футболисты с большим удовольствием приезжали в ее лагерь. Мирон Маркевич – тренер, который может объединить команду и должным образом настроить ее на игру», – сказал Хацкевич.

Дмитрий Олийченко
