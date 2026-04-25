Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: Airpods 3 и PS5 Pro

25 апреля 2026, 12:45 | Обновлено 25 апреля 2026, 12:47
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с топовыми призами

Коллаж Sport.ua

Стартует 11-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 11-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также родолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • Вулверхэмптон – Тоттенхэм (25.04. 17:00)
  • Ливерпуль – Кристал Пэлас (25.04. 17:00)
  • Манестер Сити – Саутгемптон (25.04. 19:15)
  • Арсенал – Ньюкасл (25.04. 19:30)

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Обе забьют за 1.71]
  • Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 3 за 1.93]
  • Манестер Сити – Саутгемптон [Фора Ман Сити (-1.5) за 1.61]
  • Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не проиграет за 2.62]
  • Победитель Битвы редакций: Sport.ua

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэма за 1.73], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 3 за 1.93]
  • Денис Кирильчук: Манестер Сити – Саутгемптон [Фора Ман Сити (-1.5) за 1.61], Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не проиграет за 2.62]

UA-Football:

  • Назар Черковский: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэм за 1.73], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 2.5 за 1.58]
  • Владислав Петрушевский: Манестер Сити – Саутгемптон [Тотал больше 3.5 за 2.05], Арсенал – Ньюкасл [Тотал меньше 3.5 за 1.53]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Обе забьют за 1.71], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Фора Ливерпуля (-1) за 1.70]
  • Ярослав Перканюк: Манестер Сити – Саутгемптон [Тотал меньше 3.5 за 1.77], Арсенал – Ньюкасл [Фора Арсенала (-1) за 1.75]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм

Линия и коэффициенты на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

Линия и коэффициенты на матч Манестер Сити – Саутгемптон

Линия и коэффициенты на матч Арсенал – Ньюкасл

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

Вулверхемптон - Тоттенхем [Перемога Тоттенхема за 1.73]
Ліверпуль - Крістал Пелас [Тотал менше 2.5 за 2.40]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Тотал менше 3.5 за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [Фора Арсенала ( - 1.5 ) за 2.25]
Переможець Битви редакцій: "betking"
Вулверхемптон-Тоттенхем(фора Тоттенхема -1.5 за 2.8) Ліверпуль- Крістал Пелас (фора Ліверпуля -2 за 3.14) Манчестер Сіті- Саутгемптон(Індивідуальний тотал МС більше 3.5 за 3.00)Арсенал-Нюкасл (фора Арсенала -1.5 за 2.25).Переможець битви редакцій UA-football
Вулверхемптон – Тоттенхем [Обидві заб'ють за 1.71]
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 2.5 за 1.58]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві заб'ють за 1.95]
Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не програє за 2.62]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Вулверхемптон Тоттенхем  ( нічия за 4.25 ).
Ліверпуль Крістал Пелас  ( перемога Пелас  за 6.50 ).
Ман Сіті Саутгемптон  ( нічия за 6.66 ).
Арсенал Ньюкасл  ( Арсенал  фора  -2.5 за 4.00).
Переможець битви  редакції  Sport.ua
Вулверхемптон – Тоттенхем [Фора Тоттенхема (-1) за 2.20]
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 3.5 за 2.45]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Арсенал – Ньюкасл [Фора Ньюкасла(+1) за 2.08]
Переможець «Битви редакцій» - Sport.ua
Вулверхемптон – Тоттенхем [Фора Тоттенгем (-1.5) за 2.8]
Ліверпуль – Кристал Пелас [ за 2.2]
Манестер Сіті - Саутгемптон [Фора Ман Сіті (-2.5) за 2.45]
Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не програє за 2.62]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Вулвз-Ттх [Ттх більше 2,5 за 3,14]
Ліверпуль- Крістал пелес[Ліверпуль фора (-1) за 1.70]
Ман.Сіті-Саутгемптон [Фора Ман.Сіті (-2) за 1.96]
Арсенал-Ньюкасл [Обидві забʼють- так за 1,77]
Переможець битви редакцій - Ua-football.
Вулверхемптон - Тоттенхем [ Фора Тоттенхема (-2) за 4.50] 
Ліверпуль - Крістал Пелес [ Тотал більше 3.5 за 2.45 ]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [ Фора Манчестер Сіті ( -2 ) за 1.96 ]
Арсенал - Ньюкасл [ Обидві команди заб'ють за 1.77 ]
Переможець Битви редакцій: UA -Football
Вулверхемптон – Тоттенхем (ТБ 2.5 за 1.71) Ліверпуль – Кристал Пелас (Кристал Пелас менше 0.5 за 2.3) Манчестер Сіті - Саутгемптон (МС фора (-1.5) за 1.61) Арсенал – Ньюкасл (Ньюкасл менше 0.5 за 2.30) Переможець Битви редакцій: betking
Вулверхемптон – Тоттенхем [Тотненхем фора -1.5 за 2.8] Ліверпуль – Кристал Пелас [обидві заб'ють - так за 1.77]
Манестер Сіті - Саутгемптон [ІТБ1 2.5 за 1.76] Арсенал – Ньюкасл [обидві заб'ють - так за 1.77]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Вулверхемптон - Тоттенхем [Фора Тоттенхема (-1.5) за 2.80]
Ліверпуль - Крістал Пелес [Індивідуальний тотал Ліверпуля більше 2.5 за 2.40]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Індивідуальний тотал Саутгемптона менше 0.5 за 1.86]
Арсенал - Ньюкасл [Фора Арсенала (-1.5) за 2.25]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Вулвз - Тоттенгем [Обидві забʼють – так за 1.71]
Ліверпуль - КП [Тотал більше 2.5 за 1.58]
МС - Саутгемптон[Тотал менше 3,5 за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [Тотал менше 3.5 за 1.53]
Переможець битви редакція - Sport.ua
Вулверхемптон - Тоттенхем [ІТБ2 2.5 за 3.14] Ліверпуль - Крістал Пелас [ІТБ1 2.5 за 2.4 ]Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві забʼють - ні 1.8] Арсенал - Ньюкасл [Обидві заб'ють - ні за 2.0] Переможець битви редакцій - Sport.ua
Вулвз - Тоттенгем (Перемога ТТГ за 1.72)
Ліверпуль - КП (Фора Ліверпуля -1 за 1.70)
МС - Саутгемптон (Тотал менше 3,5 за 1.77)
Арсенал - Ньюкасл (Ньюкасл не програє за 2.62)
Переможець битви редакція - Sport.ua
Вулверхемптон – Тоттенхем [Обидві забʼють – так за 1.71]
Ліверпуль – Крістал Пелас [Тотал більше 2.5 за 1.58]
Манчестер Сіті – Саутгемптон [Обидві забʼють – так за 1.77]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві забʼють – так за 1.77]
Переможець «битви редакцій» – UA-Football
Вулверхемптон - Тоттенхем [П2 за 1.72]
Ліверпуль - Крістал Пелас [ТМ 3.0 за 1.90]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві забʼють - так за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [ТМ 3.5 за 1.53]
Переможець битви редакцій - sport.ua
Вулверхемптон – Тоттенхем [Фора Тоттенхэм -1.5 за 2.8]
Ліверпуль – Кристал Пелас [Фора Ліверпуля -1.5 за 2.20]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Фора МС -2 за 1.96]
Арсенал – Ньюкасл [Тотал больше 3 за 2.0]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Вулверхемптон – Тоттенхем [П2 за 1.72]
Ліверпуль – Крістал Пелас [Обидві команди забʼють – так за 1.77]
Манчестер Сіті – Саутгемптон [Ф1 (-1.5) за 1.61]
Арсенал – Ньюкасл [ТМ 3.5 за 1.53]
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football
Вулверхемптон – Тоттенхем [Обидві заб'ють за 1.71]
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал менше 3.0 за 1.90]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві заб'ють - так за 1.77]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві заб'ють - ні за 2.0]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Вулверхемптон – Тоттенхем [Перемога Тоттенхема за 1.72]
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 2,5 за 1.58]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Тотал більше 3.5 за 2.05]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві заб'ють - ні за 2.0]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
