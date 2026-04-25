Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: Airpods 3 и PS5 Pro
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с топовыми призами
Стартует 11-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 11-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также родолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- Вулверхэмптон – Тоттенхэм (25.04. 17:00)
- Ливерпуль – Кристал Пэлас (25.04. 17:00)
- Манестер Сити – Саутгемптон (25.04. 19:15)
- Арсенал – Ньюкасл (25.04. 19:30)
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Обе забьют за 1.71]
- Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 3 за 1.93]
- Манестер Сити – Саутгемптон [Фора Ман Сити (-1.5) за 1.61]
- Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не проиграет за 2.62]
- Победитель Битвы редакций: Sport.ua
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэма за 1.73], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 3 за 1.93]
- Денис Кирильчук: Манестер Сити – Саутгемптон [Фора Ман Сити (-1.5) за 1.61], Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не проиграет за 2.62]
UA-Football:
- Назар Черковский: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэм за 1.73], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Тотал больше 2.5 за 1.58]
- Владислав Петрушевский: Манестер Сити – Саутгемптон [Тотал больше 3.5 за 2.05], Арсенал – Ньюкасл [Тотал меньше 3.5 за 1.53]
betking:
- Михаил Кузьменко: Вулверхэмптон – Тоттенхэм [Обе забьют за 1.71], Ливерпуль – Кристал Пэлас [Фора Ливерпуля (-1) за 1.70]
- Ярослав Перканюк: Манестер Сити – Саутгемптон [Тотал меньше 3.5 за 1.77], Арсенал – Ньюкасл [Фора Арсенала (-1) за 1.75]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм
Линия и коэффициенты на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас
Линия и коэффициенты на матч Манестер Сити – Саутгемптон
Линия и коэффициенты на матч Арсенал – Ньюкасл
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ліверпуль - Крістал Пелас [Тотал менше 2.5 за 2.40]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Тотал менше 3.5 за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [Фора Арсенала ( - 1.5 ) за 2.25]
Переможець Битви редакцій: "betking"
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 2.5 за 1.58]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві заб'ють за 1.95]
Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не програє за 2.62]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Ліверпуль Крістал Пелас ( перемога Пелас за 6.50 ).
Ман Сіті Саутгемптон ( нічия за 6.66 ).
Арсенал Ньюкасл ( Арсенал фора -2.5 за 4.00).
Переможець битви редакції Sport.ua
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 3.5 за 2.45]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві команди заб'ють за 1.95]
Арсенал – Ньюкасл [Фора Ньюкасла(+1) за 2.08]
Переможець «Битви редакцій» - Sport.ua
Ліверпуль – Кристал Пелас [ за 2.2]
Манестер Сіті - Саутгемптон [Фора Ман Сіті (-2.5) за 2.45]
Арсенал – Ньюкасл [Ньюкасл не програє за 2.62]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Ліверпуль- Крістал пелес[Ліверпуль фора (-1) за 1.70]
Ман.Сіті-Саутгемптон [Фора Ман.Сіті (-2) за 1.96]
Арсенал-Ньюкасл [Обидві забʼють- так за 1,77]
Переможець битви редакцій - Ua-football.
Ліверпуль - Крістал Пелес [ Тотал більше 3.5 за 2.45 ]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [ Фора Манчестер Сіті ( -2 ) за 1.96 ]
Арсенал - Ньюкасл [ Обидві команди заб'ють за 1.77 ]
Переможець Битви редакцій: UA -Football
Манестер Сіті - Саутгемптон [ІТБ1 2.5 за 1.76] Арсенал – Ньюкасл [обидві заб'ють - так за 1.77]
Переможець Битви редакцій: Sport.ua
Ліверпуль - Крістал Пелес [Індивідуальний тотал Ліверпуля більше 2.5 за 2.40]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Індивідуальний тотал Саутгемптона менше 0.5 за 1.86]
Арсенал - Ньюкасл [Фора Арсенала (-1.5) за 2.25]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Ліверпуль - КП [Тотал більше 2.5 за 1.58]
МС - Саутгемптон[Тотал менше 3,5 за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [Тотал менше 3.5 за 1.53]
Переможець битви редакція - Sport.ua
Ліверпуль - КП (Фора Ліверпуля -1 за 1.70)
МС - Саутгемптон (Тотал менше 3,5 за 1.77)
Арсенал - Ньюкасл (Ньюкасл не програє за 2.62)
Переможець битви редакція - Sport.ua
Ліверпуль – Крістал Пелас [Тотал більше 2.5 за 1.58]
Манчестер Сіті – Саутгемптон [Обидві забʼють – так за 1.77]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві забʼють – так за 1.77]
Переможець «битви редакцій» – UA-Football
Ліверпуль - Крістал Пелас [ТМ 3.0 за 1.90]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві забʼють - так за 1.77]
Арсенал - Ньюкасл [ТМ 3.5 за 1.53]
Переможець битви редакцій - sport.ua
Ліверпуль – Кристал Пелас [Фора Ліверпуля -1.5 за 2.20]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Фора МС -2 за 1.96]
Арсенал – Ньюкасл [Тотал больше 3 за 2.0]
Переможець Битви редакцій: UA-Football
Ліверпуль – Крістал Пелас [Обидві команди забʼють – так за 1.77]
Манчестер Сіті – Саутгемптон [Ф1 (-1.5) за 1.61]
Арсенал – Ньюкасл [ТМ 3.5 за 1.53]
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал менше 3.0 за 1.90]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Обидві заб'ють - так за 1.77]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві заб'ють - ні за 2.0]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Ліверпуль – Кристал Пелас [Тотал більше 2,5 за 1.58]
Манчестер Сіті - Саутгемптон [Тотал більше 3.5 за 2.05]
Арсенал – Ньюкасл [Обидві заб'ють - ні за 2.0]
Переможець Битви редакцій: UA-Football