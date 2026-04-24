ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн

Рио Фердинанд, похоже, окончательно покинул Великобританию – он выставил на продажу свой роскошный особняк в Кенте за £10,5 млн.

Дом с семью спальнями расположен в закрытом районе Фарнборо Парк, занимает около 12 500 кв. футов и окружен 20 акрами территории.

Внутри – современный спортзал, просторные гостиные зоны, мастер-сьют с гардеробными, а также гараж, студия и офис. Фердинанд купил этот дом в 2008 году за £2,7 млн и может заработать около £8 млн, однако часть суммы может уйти на налоги.

В прошлом году экс-защитник «Манчестер Юнайтед» переехал в Дубай вместе с семьей. Сейчас они живут в доме за £6,5 млн в элитном районе Al Barari. По словам Фердинанда, на решение повлияли высокие налоги и желание проводить больше времени с семьей.

«Мне важно быть рядом с близкими. Новый этап, новая жизнь – это освежает», – отметил он.

Часть его детей осталась в Англии. Ранее стало известно, что свой дом также продает Венсан Компани.