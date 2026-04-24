  ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
24 апреля 2026, 21:17 | Обновлено 24 апреля 2026, 21:22
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн

Рио Фердинанд решил окончательно покинуть Великобританию

Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд с женой

Рио Фердинанд, похоже, окончательно покинул Великобританию – он выставил на продажу свой роскошный особняк в Кенте за £10,5 млн.

Дом с семью спальнями расположен в закрытом районе Фарнборо Парк, занимает около 12 500 кв. футов и окружен 20 акрами территории.

Внутри – современный спортзал, просторные гостиные зоны, мастер-сьют с гардеробными, а также гараж, студия и офис. Фердинанд купил этот дом в 2008 году за £2,7 млн и может заработать около £8 млн, однако часть суммы может уйти на налоги.

В прошлом году экс-защитник «Манчестер Юнайтед» переехал в Дубай вместе с семьей. Сейчас они живут в доме за £6,5 млн в элитном районе Al Barari. По словам Фердинанда, на решение повлияли высокие налоги и желание проводить больше времени с семьей.

«Мне важно быть рядом с близкими. Новый этап, новая жизнь – это освежает», – отметил он.

Часть его детей осталась в Англии. Ранее стало известно, что свой дом также продает Венсан Компани.

По теме:
ФОТО. Олимпийская чемпионка сменила лед на футбол и поразила фигурой
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира поразила сеть новыми сниками
ФОТО. Ринг-герл Misfits Boxing поразила фанатов откровенными снимками
Максим Лапченко Источник: The Sun
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23 апреля 2026, 23:27 0
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»

Британец выделил Итауму

Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23 апреля 2026, 21:47 15
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру

Тренер может возглавить «Панатинаикос»

ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24.04.2026, 12:45
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Футбол | 24.04.2026, 19:21
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Комментарии 3
Зразу видно, що людина ( Gargantua)дивиться кожен день телебачення РФ, там кожен день кажуть теж саме - в Англії кризис, всі жебракують  і скоро всім капець...
конкретно Фердинанд давно уже поехал кукухой, но в данном случае это часть тенденции. Из Британии заметное бегство миллионеров. Экономика в упадке и высокие налоги. да и работяги стонут, что вкалывают,живут оз зарплаты до зарплаты и не могут себе позволить детей, так как их налоги уходят на содержание мигрантов, которые живут на социальные пособия для себя и своих многочисленных детей.
соросяткий социализм убивает Европу.
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
23.04.2026, 00:02 1
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 14
Футбол
