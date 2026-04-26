Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 08:42 |
Футболист Динамо пережил тяжелые времена и поблагодарил команду
Правый вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко сообщил, что недавно пережил тяжелую травму.
«Эти эмоции невозможно передать, потому что у меня была очень тяжелая травма. Я очень рад, что прошел этот путь, чтобы сыграть. В первую очередь я очень благодарен команде, тренерам, которые дают мне шанс играть. Я буду делать все, чтобы мы побеждали», – сказал Пашко.
Правый вингер недавно вернулся из аренды в польском клубе «Лехия» Гданьск, однако за время пребывания в клубе так и не получил игрового времени в официальных матчах.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2026, 06:45 35
Два раненных зверя
Футбол | 26 апреля 2026, 02:12 0
Кевину Кигану стало лучше...
Футбол | 25.04.2026, 10:48
Футбол | 25.04.2026, 08:47
Футбол | 25.04.2026, 09:25
