  4. Футболист Динамо пережил тяжелые времена и поблагодарил команду
ФК Динамо. Кирилл Пашко

Правый вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко сообщил, что недавно пережил тяжелую травму.

«Эти эмоции невозможно передать, потому что у меня была очень тяжелая травма. Я очень рад, что прошел этот путь, чтобы сыграть. В первую очередь я очень благодарен команде, тренерам, которые дают мне шанс играть. Я буду делать все, чтобы мы побеждали», – сказал Пашко.

Правый вингер недавно вернулся из аренды в польском клубе «Лехия» Гданьск, однако за время пребывания в клубе так и не получил игрового времени в официальных матчах.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
