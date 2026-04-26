  4. Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26 апреля 2026, 10:05 |
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Громкий инцидент произошел после матча 28-го тура чемпионата Азербайджана между клубами «Зира» и «Нефтчи» из Баку (1:1).

Дисциплинарные органы АФФА вынесли суровые наказания по итогам игры, которая завершилась серьезным судейским скандалом, многочисленными удалениями и послематчевыми инцидентами.

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб, а также его ассистент Дмитрий Кара-Мустафа получили по одному матчу дисквалификации. Оба были удалены уже в добавленное время – на 90+8 минуте и после финального свистка – из-за эмоциональных протестов против решений арбитра Ингилаба Мамедова.

Кроме того, клуб из Баку вынужден выплатить штраф в размере 10 тысяч манатов (примерно 5 тысяч евро) только за эти эпизоды.

Юрий Вернидуб Зира Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
Зіра?А там збігший з Вересу турок Айдин грав?
