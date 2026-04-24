Жозе Моуриньо может в третий раз возглавить Челси
Португалец рассматривается на должность наставника «пенсионеров»
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью может вновь возглавить лондонский «Челси».
Как сообщает корреспондент Sky Sports Каве Солхекол, руководство «пенсионеров» рассматривает кандидатуру португальского специалиста.
Пост главного тренера «синих» стал вакантным после увольнения Лиама Росеньора. По данным журналистов, руководство «Челси» ищет не просто замену до конца сезона, а специалиста с громким именем. Среди претендентов фигурирует и 63-летний португалец, у которого есть действующий контракт с «Бенфикой».
В Лондоне считают, что Моуриньо может согласиться возглавить «Челси», учитывая прошлую историю взаимоотношений с клубом, а также то, что у менеджера уже есть недвижимость недалеко от стадиона команды «Стэмфорд Бридж».
В прошлом португальский тренер дважды стоял у руля «Челси». Его первый приход (2004–2007) принес лондонцам два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги. Во второй раз Моуринью (2013–2015) помог «синим» выиграть АПЛ и Кубок лиги. В целом португалец остается одним из самых успешных тренеров в истории клуба.
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho is among the candidates being considered for the Chelsea managerial job. 😳— MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) April 23, 2026
