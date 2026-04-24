  4. Жозе Моуриньо может в третий раз возглавить Челси
24 апреля 2026, 19:55
810
2

Жозе Моуриньо может в третий раз возглавить Челси

Португалец рассматривается на должность наставника «пенсионеров»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью может вновь возглавить лондонский «Челси».

Как сообщает корреспондент Sky Sports Каве Солхекол, руководство «пенсионеров» рассматривает кандидатуру португальского специалиста.

Пост главного тренера «синих» стал вакантным после увольнения Лиама Росеньора. По данным журналистов, руководство «Челси» ищет не просто замену до конца сезона, а специалиста с громким именем. Среди претендентов фигурирует и 63-летний португалец, у которого есть действующий контракт с «Бенфикой».

В Лондоне считают, что Моуриньо может согласиться возглавить «Челси», учитывая прошлую историю взаимоотношений с клубом, а также то, что у менеджера уже есть недвижимость недалеко от стадиона команды «Стэмфорд Бридж».

В прошлом португальский тренер дважды стоял у руля «Челси». Его первый приход (2004–2007) принес лондонцам два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги. Во второй раз Моуринью (2013–2015) помог «синим» выиграть АПЛ и Кубок лиги. В целом португалец остается одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

plygun1992 Источник: Sky Sports
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Пусть Жору с собой захватит. Пригодицца!
Так,так. Ще він приведе  з собою Трубіна та Судакова..Повернеться Мудрик, куплять ще Ваната і будуть усіх перемагати..
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
