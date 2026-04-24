  4. Гвардиола раскритиковал рвачей из ФИФА за цены на ЧМ-2026
24 апреля 2026, 18:47
Гвардиола раскритиковал рвачей из ФИФА за цены на ЧМ-2026

Испанский тренер заявил: «Футбол для болельщиков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола разочарован заоблачными ценами на билеты и транспорт во время чемпионата мира 2026 года.

«Раньше, много-много лет назад, чемпионат мира по футболу был похож на праздник радости для стран, которые туда ехали, и все приезжали со всего мира, с других континентов, чтобы увидеть свою страну, поиграть там, и это было очень доступно.

Сейчас, в наше время, это так дорого. Но меня там нет. Поэтому я не знаю, почему, надеюсь, они подумают об этом и что-то сделают…

Футбол для болельщиков. Конечно, нужно думать о спонсорах, обо всем этом, потому что иначе это не будет устойчивым. Все это знают. Но болельщики – это ключ…», – заявил Гвардиола.

В ФИФА высокие цены объяснили тем, что могут заработать только раз в четыре года.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: City Xtra
