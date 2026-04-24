  4. Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 24 апреля 2026, 18:15
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Марта в двух сетах разобралась с Юлией в матче второго раунда тысячника в Испании

24 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 24 апреля 2026, 18:15
3145
21 Comments
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) успешно стартовала на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под 26-м номером, переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 80) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Юлию – в январе Костюк одержала победу над казахстанкой на пятисотнике в Брисбене.

Следующей соперницей Костюк в Мадриде будет победительница поединка Джессика Пегула (США, WTA 5) – Кэти Бултер (Великобритания, WTA 61).

Для Марты это восьмое выступления на тысячнике в столице Испании. Ее лучшим результатом является стади 1/4 финала, до которой она добралась в прошлом году.

Марта продлила винстрик до семи матчей. На прошлой неделе она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, а 10 апреля выиграла у Магды Линетт в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В 1/16 финала Мадрида, помимо Костюк, из украинок также сыграет Ангелина Калинина, которая днем ранее выбила Марию Боузкову во втором раунде.

Статистика матча

Фото с матча (Марта Костюк)

По суті, як мавпа газету. Але якість гри не вражає. Все одно, з перемогою!
Марті респект!Але,якщо не налагодить подачу в наступному матчі(з Пегулою)буде дуже важко!
Ця Путінцева ніяка, страшна і матершинніца, Марта молодець, обіграла на одній нозі!
Марту з перемогою. Як і в більшості випадків у Марти, перша гра сьогодні не дуже якісна, і в даному випадку пощастило, що казашка зовсім ніяка була сьогодні. Я впевнений, що з Пегулою буде грати явно краща Марта, але все одно далеко не факт, що того вистачить на шанс. А, так завдання мінімум виконано, Еліні і на те не вистачило.  
Умничка наша Мартуся❤️🇺🇦
Налегке🎉🎉
а говорили нет никакого прогресса
В режимі тренування. Путя взагалі ніяка. У Марти мабуть жодної вимушеної помилки за гру не було. Далі треба нормально налаштовуватись, бо сьогодні чисто бавилась на корті, відпрацьовувала удари з відскоку
Треба працювать на подачою. Це саме слабе місце. Якщо вона виграла в фіналі, то що її та путінцева.
Оце нормальний заголовок, як і все решта.
Интересно она с Пегулой поборется,или будет психовать весь матч
Сегодня ещё Леха Пиманов кони двинул  У касапов день не задался  и 
Цікавий матч. Таке враження,що у цієї Путін -Цевої не було жодного віннерса , а усі очки їй заробила Марта. Гарна форма , а головне,що без пригод, як у вчорашніх матчах. Так тримати і буде все ok. Надія є! 
З 30 відсотками першої подачі та безліччю подвійних - з Пегулою у наступному раунді на гру можна не виходити!
