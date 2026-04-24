Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Марта в двух сетах разобралась с Юлией в матче второго раунда тысячника в Испании
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) успешно стартовала на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под 26-м номером, переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 80) за 1 час и 5 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 3:6
Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Юлию – в январе Костюк одержала победу над казахстанкой на пятисотнике в Брисбене.
Следующей соперницей Костюк в Мадриде будет победительница поединка Джессика Пегула (США, WTA 5) – Кэти Бултер (Великобритания, WTA 61).
Для Марты это восьмое выступления на тысячнике в столице Испании. Ее лучшим результатом является стади 1/4 финала, до которой она добралась в прошлом году.
Марта продлила винстрик до семи матчей. На прошлой неделе она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, а 10 апреля выиграла у Магды Линетт в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
В 1/16 финала Мадрида, помимо Костюк, из украинок также сыграет Ангелина Калинина, которая днем ранее выбила Марию Боузкову во втором раунде.
Статистика матча
Фото с матча (Марта Костюк)
Moving forward in Madrid ☀️@marta_kostyuk defeats Putintseva 6-1, 6-3 and advances to the third round! #MMOPEN pic.twitter.com/j4Or69XvyC— wta (@WTA) April 24, 2026
Налегке🎉🎉