Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) успешно стартовала на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под 26-м номером, переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 80) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Марта во второй раз одолела Юлию – в январе Костюк одержала победу над казахстанкой на пятисотнике в Брисбене.

Следующей соперницей Костюк в Мадриде будет победительница поединка Джессика Пегула (США, WTA 5) – Кэти Бултер (Великобритания, WTA 61).

Для Марты это восьмое выступления на тысячнике в столице Испании. Ее лучшим результатом является стади 1/4 финала, до которой она добралась в прошлом году.

Марта продлила винстрик до семи матчей. На прошлой неделе она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, а 10 апреля выиграла у Магды Линетт в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В 1/16 финала Мадрида, помимо Костюк, из украинок также сыграет Ангелина Калинина, которая днем ранее выбила Марию Боузкову во втором раунде.

