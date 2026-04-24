ВИДЕО. Матч на семь голов и драка. Карпаты и Рух U-19 устроили шоу

24 апреля «Рух» и «Карпаты» выдали насыщенный матч 25-го тура чемпионата Украины U-19.

«Львы» добыли победу со счетом 5:2.

«Карпаты» уверенно обыграли своего соперника в ярком матче, который не обошелся без драки: на 75-й минуте встречи между футболистами возник конфликт, в результате чего красную карточку получил игрок «Карпат» Андрей Чеберинчак.

«Рух» с 45 пунктами идет третьим в таблице. «Карпаты» набрали 33 пункта и занимают десятое место.

Чемпионат Украины по футболу U-19. 25-й тур

Рух – Карпаты – 2:5

Голы: Денисов, 38, Пискун, 67 – Копыл, 11, Дедов, 14, Бондарь, 18, Кецик, 73, Плисюк, 90.

Удаление: Чеберинчак, 76

ВИДЕО. Драка футболистов Карпат и Руха U-19