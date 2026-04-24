  4. Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
24 апреля 2026, 16:32 | Обновлено 24 апреля 2026, 16:45
2523
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом

Тренер подтвердил, что клуб подпишет Пищура

24 апреля 2026, 16:32 | Обновлено 24 апреля 2026, 16:45
2523
8 Comments
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал возможный трансфер украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.

Испанский наставник подтвердил, что клуб желает оформить трансфер нападающего и видит его именно как усиление основной команды. Таким образом, Пищур сразу же будет конкурировать с украинским нападающим каталонцев Владиславом Ванатом.

В этом сезоне в активе Пищура 33 матча, шесть голов и одна результативная передача.

Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»

Британец выделил Итауму

Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны

В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Комментарии 8
Снова этот дурак чухает по ушам...хоть одна его новость подтвердилась временем то?Большие сомнения.Пора всех этих Олейченко штрафовать за каждую публикованную утку.
Всё таки Мичел хочет себе обратно Довбыка, но не могут его позволить.
Ще повернуть Довбика з Роми, - і буде тріо конкурентів
красавцы-по нашим напам только!!!-Довбик,Ванат,Пищур
Это значит Жирона недовольна бестолковым Ванатом и скоро прогонет его нахрен!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Ну и круто, если так. И для Пищура рост, и Ванату конкуренция. А конкуренция двигатель прогресса😇
Тут скоріше другий нападник під інші завдання. Вони абсолютно різні і думаю гратимуть у відповідності до суперника.
Класний футболіст, грає за молодіжну збірну України.
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 29
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
23.04.2026, 00:02 1
Бокс
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
