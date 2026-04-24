Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Тренер подтвердил, что клуб подпишет Пищура
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал возможный трансфер украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.
Испанский наставник подтвердил, что клуб желает оформить трансфер нападающего и видит его именно как усиление основной команды. Таким образом, Пищур сразу же будет конкурировать с украинским нападающим каталонцев Владиславом Ванатом.
В этом сезоне в активе Пищура 33 матча, шесть голов и одна результативная передача.
Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».
✅ Míchel CONFIRMA, a la pregunta del @QueThiJugues, que si arriba OLEKSANDR PYSHCHUR serà per reforçar la davantera del primer equip. pic.twitter.com/7xq2BUVhbc— Alex Luna (@alexlunafut) April 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
