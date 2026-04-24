Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал возможный трансфер украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.

Испанский наставник подтвердил, что клуб желает оформить трансфер нападающего и видит его именно как усиление основной команды. Таким образом, Пищур сразу же будет конкурировать с украинским нападающим каталонцев Владиславом Ванатом.

В этом сезоне в активе Пищура 33 матча, шесть голов и одна результативная передача.

Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».