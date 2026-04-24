Луис ЭНРИКЕ: «Иметь в команде такого футболиста – одно удовольствие»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата Франции против «Анже», который состоится в субботу, 25 апреля:

– Сложнее ли планировать игровое время перед важным матчем, когда нужно обязательно победить?

– Нет, все как в прошлом сезоне. Единственное отличие в том, что у нас было большее преимущество над преследователями, чем теперь. «Ланс» проводит невероятный сезон, но у нас по-прежнему есть обязательство побеждать.

– Учитываете ли вы перспективу проведения чемпионата мира при распределении игрового времени?

– Я тренер ПСЖ, меня не волнует всё остальное. Меня это не интересует. Моя задача – управлять ситуацией в своей команде. Думаю, это совершенно ясно.

– Важно ли, чтобы играл Люка Шевалье?

– Когда вы критиковали Шевалье в первой половине сезона, я был на его стороне и защищал. Теперь вы хотите, чтобы он играл, все происходит так быстро, это невероятно. Думаю, я уже сказал все, что хотел сказать по этому поводу.

– Вы с оптимизмом ожидаете участия Витиньи в матче против «Баварии»?

– Вы уже задавали мне этот же вопрос три дня назад. С тех пор ничего не изменилось.

– Побудит ли вас хороший результат в матче против «Нанта» к более широкой ротации игроков в эти выходные?

– У нас сложный график игр, потому что матчей много, но нам нравится это расписание. Результаты матчей с «Нантом» и «Лионом» ничего не меняют.

Я не могу изменить траекторию движения своей машины, основываясь на одном поражении или победе. Мы просто стараемся контролировать то, что можем контролировать. Цель – создать все необходимое для победы в лиге и выхода в финал Лиги чемпионов.

– На ваш взгляд, Усман Дембеле сейчас находится в своей лучшей форме?

– Он – обладатель «Золотого мяча», лидер как в обороне, так и в атаке. Думаю, мы очень хорошо справлялись с Усманом и его эмоциями на протяжении всего сезона, и сегодня мы по-прежнему видим лучшую версию Усмана.

– Сможет ли Кварацхелия добиться дальнейших успехов, учитывая уже достигнутый уровень?

– Квара – игрок особого типа, излучающий позитивную энергию как с мячом, так и без него. Для тренера иметь в команде такого футболиста – одно удовольствие.