  Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
24 апреля 2026, 15:44
1177
0

Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины

Арсений Батагов с высокой вероятностью перенесет операцию и пропустит остаток сезона 2025/26

24 апреля 2026, 15:44 |
1177
0
Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке сообщил, что его команда с высокой вероятностью останется без важных футболистов – защитника Арсения Батагова и полузащитника Окая Йокушлу:

«Заключительный период чемпионата будет тяжелым. Для нас он стал сложнее из-за травм. На этой неделе мы снова получили плохие новости. Батагов и Окай, скорее всего, перенесут операцию и, вероятно, не смогут играть до конца сезона.

Что касается игроков, которые находятся на грани, Мучи не на 100% готов, но мы можем использовать его в некоторых матчах. Мы вывели этот состав на очень высокий уровень», – сообщил Текке.

Батагов пропустил шесть последних матчей из-за частичного повреждения связок колена. В ближайшее время защитник пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого и будет принято окончательное решение о проведении операции.

В нынешнем сезоне Батагов 30 раз выходил на поле в футболке «Трабзонспора», и записал на свой счет результативный удар и три ассиста. Контракт защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.

По теме:
Президент клуба, где играют украинцы, подтвердил трансфер Малиновского
Трабзонспор в центре скандала. Соперник обвинил судью: «Черная совесть»
У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финала Кубка Турции
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 10:20 19
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины

Сергея Реброва могут заменить экс-наставник «Карпат» Мирон Маркевич или итальянец Андреа Мальдера

ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24 апреля 2026, 06:57 8
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026

Организация отклонила предложение команды Трампа

Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Футбол | 24.04.2026, 12:50
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23.04.2026, 21:47
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 12
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
