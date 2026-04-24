Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке сообщил, что его команда с высокой вероятностью останется без важных футболистов – защитника Арсения Батагова и полузащитника Окая Йокушлу:

«Заключительный период чемпионата будет тяжелым. Для нас он стал сложнее из-за травм. На этой неделе мы снова получили плохие новости. Батагов и Окай, скорее всего, перенесут операцию и, вероятно, не смогут играть до конца сезона.

Что касается игроков, которые находятся на грани, Мучи не на 100% готов, но мы можем использовать его в некоторых матчах. Мы вывели этот состав на очень высокий уровень», – сообщил Текке.

Батагов пропустил шесть последних матчей из-за частичного повреждения связок колена. В ближайшее время защитник пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого и будет принято окончательное решение о проведении операции.

В нынешнем сезоне Батагов 30 раз выходил на поле в футболке «Трабзонспора», и записал на свой счет результативный удар и три ассиста. Контракт защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.