Источник: три футболиста Кудровки не помогут команде в матче с Шахтером
Игру пропустят Антон Глущенко, Марьян Фарина и Олег Пушкарев
Три футболиста не помогут «Кудровке» в матче 25-го тура УПЛ с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, не помогут команде Василия Баранова три футболиста, арендованные у «горняков»: Антон Глущенко, Марьян Фаина и Олег Пушкарев. Тренерский штаб «Кудровки» на них не рассчитывает.
Поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Шахтером» состоится 26 апреля в 18:00 по киевскому времени. Примет его «Арена Львов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
