Источник: три футболиста Кудровки не помогут команде в матче с Шахтером

Три футболиста не помогут «Кудровке» в матче 25-го тура УПЛ с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, не помогут команде Василия Баранова три футболиста, арендованные у «горняков»: Антон Глущенко, Марьян Фаина и Олег Пушкарев. Тренерский штаб «Кудровки» на них не рассчитывает.

Поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Шахтером» состоится 26 апреля в 18:00 по киевскому времени. Примет его «Арена Львов».

Ранее Дмитрий Ризнык высказался о матче с «Кристал Пэлас».