Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона
ФК «Кудровка» имеет финансовые трудности, из-за которых не может полностью рассчитаться с игроками
Дебютант Украинской Премьер-лиги – ФК «Кудровка» – имеет определенные финансовые трудности и серьезные долги перед собственными игроками. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:
«Перед зимним сбором все игроки получили по две зарплаты. Весной выдавались премии. За победу дают одну тысячу долларов, а за ничью – 500 долларов.
Однако потом снова пошло накопление долгов. Некоторый аванс выплачивается, но полной зарплаты никто не видел уже четыре месяца. Также есть долги за прошлый сезон.
В общей сложности это получается четыре миллиона гривен», – сообщил неутешительные новости журналист.
В нынешнем сезоне «Кудровка» набрала 21 балл и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Василия Баранова сыграют против «Шахтера» (26 апреля).
