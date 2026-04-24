Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона

Дебютант Украинской Премьер-лиги – ФК «Кудровка» – имеет определенные финансовые трудности и серьезные долги перед собственными игроками. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Перед зимним сбором все игроки получили по две зарплаты. Весной выдавались премии. За победу дают одну тысячу долларов, а за ничью – 500 долларов.

Однако потом снова пошло накопление долгов. Некоторый аванс выплачивается, но полной зарплаты никто не видел уже четыре месяца. Также есть долги за прошлый сезон.

В общей сложности это получается четыре миллиона гривен», – сообщил неутешительные новости журналист.

В нынешнем сезоне «Кудровка» набрала 21 балл и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Василия Баранова сыграют против «Шахтера» (26 апреля).