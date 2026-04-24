Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 11:41
400
0

Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона

ФК «Кудровка» имеет финансовые трудности, из-за которых не может полностью рассчитаться с игроками

24 апреля 2026, 11:41 |
400
0
Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона
ФК Кудровка

Дебютант Украинской Премьер-лиги – ФК «Кудровка» – имеет определенные финансовые трудности и серьезные долги перед собственными игроками. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Перед зимним сбором все игроки получили по две зарплаты. Весной выдавались премии. За победу дают одну тысячу долларов, а за ничью – 500 долларов.

Однако потом снова пошло накопление долгов. Некоторый аванс выплачивается, но полной зарплаты никто не видел уже четыре месяца. Также есть долги за прошлый сезон.

В общей сложности это получается четыре миллиона гривен», – сообщил неутешительные новости журналист.

В нынешнем сезоне «Кудровка» набрала 21 балл и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Василия Баранова сыграют против «Шахтера» (26 апреля).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Михаил Спиваковский финансы долги
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем