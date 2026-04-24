Цыганков и Гуцуляк – лучшие бомбардиры сборной Украины при Реброве

Сергей Ребров возглавлял сборную Украины в 34 матчах, в которых национальная команда забила 52 гола.

49 забитых мячей записали в свой актив украинцы, еще 3 – автогол соперников.

Лучшими бомбардирами сборной под руководством Реброва стали Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк, забившие по 6 голов за данный период.

5 голов в этих матчах отметился Артем Довбик, 4 – Роман Яремчук, Александр Зинченко и Георгий Судаков.

Бомбардиры сборной Украины под руководством Сергея Реброва