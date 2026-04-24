Сборная УКРАИНЫ24 апреля 2026, 10:19 |
Цыганков и Гуцуляк – лучшие бомбардиры сборной Украины при Реброве
Вспомним всех авторов забитых мячей в составе национальной команды в 34 матчах
Сергей Ребров возглавлял сборную Украины в 34 матчах, в которых национальная команда забила 52 гола.
49 забитых мячей записали в свой актив украинцы, еще 3 – автогол соперников.
Лучшими бомбардирами сборной под руководством Реброва стали Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк, забившие по 6 голов за данный период.
5 голов в этих матчах отметился Артем Довбик, 4 – Роман Яремчук, Александр Зинченко и Георгий Судаков.
Бомбардиры сборной Украины под руководством Сергея Реброва
- 6 – Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк
- 5 – Артем Довбик
- 4 – Роман Яремчук, Александр Зинченко, Георгий Судаков
- 3 – Михаил Мудрик, Илья Забарный, Руслан Малиновский
- 2 – Ефим Конопля, Владислав Ванат
- 1 – Андрей Ярмоленко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Александр Зубков, Матвей Пономаренко
- 3 – автоголы соперников
