  4. Цыганков и Гуцуляк – лучшие бомбардиры сборной Украины при Реброве
24 апреля 2026, 10:19
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сергей Ребров возглавлял сборную Украины в 34 матчах, в которых национальная команда забила 52 гола.

49 забитых мячей записали в свой актив украинцы, еще 3 – автогол соперников.

Лучшими бомбардирами сборной под руководством Реброва стали Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк, забившие по 6 голов за данный период.

5 голов в этих матчах отметился Артем Довбик, 4 – Роман Яремчук, Александр Зинченко и Георгий Судаков.

Бомбардиры сборной Украины под руководством Сергея Реброва

  • 6 – Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк
  • 5 – Артем Довбик
  • 4 – Роман Яремчук, Александр Зинченко, Георгий Судаков
  • 3 – Михаил Мудрик, Илья Забарный, Руслан Малиновский
  • 2 – Ефим Конопля, Владислав Ванат
  • 1 – Андрей Ярмоленко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Александр Зубков, Матвей Пономаренко
  • 3 – автоголы соперников
Сергей Турчак
