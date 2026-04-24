Романо назвал игрока, который покинет Реал летом. Украинцы не обрадуются

Испанский полузащитник Дани Себальос, скорее всего, покинет мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время с 29-летним футболистом ведут переговоры три клуба, одним из которых является амстердамский «Аякс».

Переезд игрока в столицу Нидерландов может негативно повлиять на сборную Украины, ведь это уменьшит шансы украинца Александра Зинченко на игру в центре поля «Аякса» – именно в роли хавбека Александра используют в национальной команде.

В сезоне 2025/26 Дани Себальос провел 22 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 8 миллионов евро.

Ранее «Реал» договорился о продлении контракта с Винисиусом.