Динамо потеряло талантливого защитника, который не сыграет в сезоне 2025/26
Даниил Огородник вылетел из-за травмы, которую получил в квалификации к чемпионату Европы U-19
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Даниил Огородник не сможет выйти на поле в нынешнем сезоне из-за травмы, которую получил в матче против Эстонии U-19.
Талантливый футболист повредил мизинец, из-за чего был вынужден перенести операцию – он возобновил тренировки, однако полноценное возвращение стоит ожидать только в кампании 2026/27.
Огородник провел 23 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «бело-синими» истекает в декабре 2026 года.
Даниил неоднократно получал вызов в расположение сборной Украины U-19, где сыграл три матча в квалификации к чемпионату Европы – против Финляндии, Чехии и Эстонии.
