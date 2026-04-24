  4. Динамо потеряло талантливого защитника, который не сыграет в сезоне 2025/26
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 11:27 | Обновлено 24 апреля 2026, 11:38
Динамо потеряло талантливого защитника, который не сыграет в сезоне 2025/26

Даниил Огородник вылетел из-за травмы, которую получил в квалификации к чемпионату Европы U-19

ФК Динамо Киев

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Даниил Огородник не сможет выйти на поле в нынешнем сезоне из-за травмы, которую получил в матче против Эстонии U-19.

Талантливый футболист повредил мизинец, из-за чего был вынужден перенести операцию – он возобновил тренировки, однако полноценное возвращение стоит ожидать только в кампании 2026/27.

Огородник провел 23 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «бело-синими» истекает в декабре 2026 года.

Даниил неоднократно получал вызов в расположение сборной Украины U-19, где сыграл три матча в квалификации к чемпионату Европы – против Финляндии, Чехии и Эстонии.

Николай Тытюк Источник: Telegram
