Для УАФ нашли замену Реброву. Это легионер, который играл в УПЛ

Украинский специалист Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера национальной сборной Украины после провала в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

УАФ активно ищет замену украинскому специалисту, а среди главных кандидатов на вакантку должность называют опытного украинского коуча Мирона Маркевича.

ФК Рентген, выступающий в медиа-лиге, решил в шутку предложить свою кандидатуру на вакантку на должность. Пресс-служба клуба видит на этом посту Самсона Годвина: «Как вам такой кандидат на должность главного тренера сборной?», – говорится в сообщении.

Самсон Годвин – легенда львовских Карпат. Нигериец выступал за «львов» в период с 2002 по 2012 годы. Легионер очень полюбился фанатам львовского клуба за свою преданность.